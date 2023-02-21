В Украине ожидается кратковременное похолодание: синоптик Наталья Диденко о погоде 22 февраля
В среду 22 февраля в Украине прогнозируется кратковременное похолодание, небольшой снег и без штормовых порывов
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
В Украине предполагается кратковременное похолодание.
В ближайшую ночь температура воздуха снизится в восточных областях, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине до -7-13 градусов, на остальной территории минимально ожидается -1-5 градусов, на западе и юге +1+4 градуса.
Завтра в течение дня холодно будет в восточных областях -5-8 градусов, на севере и в центре ожидается 0-3 градуса мороза.
В южной части и в западных областях будет теплее +4+9 градусов, только на Волыни, Ровенщине и Запорожье 0+3 градуса.
Ветер с приходом похолодания угомонится, уже – без штормовых порывов, да, умеренный, порой где-то порывистый.
Что с осадками завтра в Украине?
Большая часть суток - ничего существенного, только ночью и утром в западных областях преимущественно дождь, на востоке небольшой снег.
В Киеве 22 февраля погода ожидается холодной, ночью до -4 градусов, днем ожидается 1 градус мороза. Без осадков.
Похолодание будет непродолжительным, погода – переменчивой, с периодическими осадками и бодрым ветром.
- 21 февраля непогода повредила линии электропередачи в центральных и западных регионах Украины. Самая сложная ситуация – на Хмельнитчине, где обесточены 18 тысяч потребителей.
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