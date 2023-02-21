Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

В Украине предполагается кратковременное похолодание.

В ближайшую ночь температура воздуха снизится в восточных областях, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине до -7-13 градусов, на остальной территории минимально ожидается -1-5 градусов, на западе и юге +1+4 градуса.

Завтра в течение дня холодно будет в восточных областях -5-8 градусов, на севере и в центре ожидается 0-3 градуса мороза.

В южной части и в западных областях будет теплее +4+9 градусов, только на Волыни, Ровенщине и Запорожье 0+3 градуса.

Ветер с приходом похолодания угомонится, уже – без штормовых порывов, да, умеренный, порой где-то порывистый.

Что с осадками завтра в Украине?

Большая часть суток - ничего существенного, только ночью и утром в западных областях преимущественно дождь, на востоке небольшой снег.

В Киеве 22 февраля погода ожидается холодной, ночью до -4 градусов, днем ожидается 1 градус мороза. Без осадков.

Похолодание будет непродолжительным, погода – переменчивой, с периодическими осадками и бодрым ветром.