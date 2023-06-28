Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха по Украине будет комфортной в течение дня +20…+26 °C, однако может колебаться на несколько градусов вверх или вниз.

Дожди будут падать по всей территории Украины, иногда с грозами. Солнечная погода наблюдается только в центральной части страны и Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

В четверг в Киеве ожидается кратковременный дождь и температура воздуха от +20...22°C.