В Украине ожидается дождь с грозами, однако на юге будет тепло: прогноз погоды на 29 июня от Натальи Диденко
В четверг, 29 июня, в Украине прогнозируются дожди с грозами почти во всех регионах, однако в центре, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается теплая погода
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха по Украине будет комфортной в течение дня +20…+26 °C, однако может колебаться на несколько градусов вверх или вниз.
Дожди будут падать по всей территории Украины, иногда с грозами. Солнечная погода наблюдается только в центральной части страны и Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
В четверг в Киеве ожидается кратковременный дождь и температура воздуха от +20...22°C.
- Новая неделя с 25 июня в восточных, северных и западных областях началась с сильных дождей и ветра, на юге царила сухая погода.
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