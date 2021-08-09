В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что высокая пожарная опасность 9 августа ожидается в восточных регионах, а также в Сумской, Черновицкой, Тернопольской и Киевской областях и в Крыму.

Напомним, что на Донецком металлургическом заводе произошел пожар.