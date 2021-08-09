В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
В понедельник, 9 августа, в ряде областей Украины, а также в Крыму будет преобладать чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что высокая пожарная опасность 9 августа ожидается в восточных регионах, а также в Сумской, Черновицкой, Тернопольской и Киевской областях и в Крыму.
- Напомним, что на Донецком металлургическом заводе произошел пожар.
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