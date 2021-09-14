В Украине ожидается беззаботная погода, - Наталья Диденко о теплых +25 °C

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

Среда в Украине будет теплой.

Температура воздуха будет колебаться в течение дня 15 сентября в рамках +17 °C ... +22 °C.

На юге еще "врежет" до +20 °C ... +25 °C.

Дожди завтра маловероятны, практически повсеместно будет преобладать солнечная малооблачная погода.

В Киев также среда принесет много солнца, дневная температура воздуха в столице достигнет +18 °C ... +20 °C.

"Как видите, пока - беззаботная синоптическая ситуация", - отметила синоптик.

Госпожа Диденко добавила, что в выходные и на следующей неделе придет обычная украинская погода - "бюджетные скачки температуры, коррупционные козни атмосферного давления, депрессивные приступы дождя, коварные социальные ветры".





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