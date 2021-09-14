В Украине ожидается беззаботная погода, - Наталья Диденко о теплых +25 °C
В Украине 15 сентября будет тепло и солнечно, дожди маловероятны
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
Среда в Украине будет теплой.
Температура воздуха будет колебаться в течение дня 15 сентября в рамках +17 °C ... +22 °C.
На юге еще "врежет" до +20 °C ... +25 °C.
Дожди завтра маловероятны, практически повсеместно будет преобладать солнечная малооблачная погода.
В Киев также среда принесет много солнца, дневная температура воздуха в столице достигнет +18 °C ... +20 °C.
"Как видите, пока - беззаботная синоптическая ситуация", - отметила синоптик.
Госпожа Диденко добавила, что в выходные и на следующей неделе придет обычная украинская погода - "бюджетные скачки температуры, коррупционные козни атмосферного давления, депрессивные приступы дождя, коварные социальные ветры".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное