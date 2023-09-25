В Украине отремонтируют 19 пунктов пропуска через государственную границу
Государственная таможенная служба Украины передала 19 пунктов пропуска через государственную границу Госагентству восстановления и развития инфраструктуры (бывший Укравтодор) для ремонта, тендеры объявят до конца года
Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.
В Украине продолжается процесс передачи автомобильных пунктов пропуска от Государственной таможенной службы в сферу ответственности Агентства восстановления, которое будет заниматься строительством, реконструкцией, ремонтом, модернизацией пунктов пропуска, их содержанием и эксплуатацией. В настоящее время 19 пунктов пропуска через государственную границу передано в сферу ответственности Агентства восстановления", – говорится в материале.
Еще 10 контрольно-пропускных пунктов не были переданы по разным причинам, несмотря на то, что Кабмин принял соответствующее решение еще в марте. В частности, в Закарпатской области не было передано восемь пунктов пропуска из-за имеющейся кредиторской задолженности прошлых лет. Два других пункта пропуска, в Черновицкой области, еще не завершены и имеют кредиторскую задолженность.
Сообщается, что в результате полномасштабной войны автомобильный транспорт стал ключевым в сфере импорта и экспорта Украины, возрастая несколько раз. До 24 февраля 2022 года 65% экспорта происходило через порты, но сейчас ситуация изменилась: 65% товаров перевозятся автомобильным транспортом. Важность качественных транспортных коридоров, уменьшение времени доставки и ожидания на контрольно-пропускных пунктах нельзя переоценить для страны в условиях войны.
"По пунктам пропуска, которые переданы Агентству восстановления - до конца этого года планируем провести тендерные процедуры на ремонт и проектирование и в следующем году начать работы по всем этим объектам. Также Службы восстановления в областях постепенно объявляют тендеры на содержание пунктов пропуска" , – добавляется в сообщении.
Также Агентство планирует разработать единый дизайн-код для всех пунктов пропуска через государственную границу.
- Кроме того, 9 августа проект "еЧерга" обновил список быстропортящихся товаров, имеющих преимущество при переходе границы. Разработчики проекта внесли изменения в систему.
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