В Украине отменили пробное ЗНО-2022

Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования, передает Еспресо.TV.

"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации не могут происходить, а будут проводиться позже или вообще будут отменены ", - подчеркнули в УЦОКО.



Следовательно, проведение пробного внешнего независимого оценивания 19 и 26 марта невозможно.

"Мы уверены, что скоро наступит мир, тогда мы сможем определиться с тем, как и когда будут проводиться образовательные оценки", – добавили в УЦОКО.

Напомним, в Украине в этом году отменили Государственную итоговую аттестацию для учащихся 4-х и 9-х классов школы.