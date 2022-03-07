В Украине отменили пробное ЗНО-2022
В Украине отменили пробное внешнее независимое оценивание по всем предметам, которое должно было состояться 19 и 26 марта
Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования, передает Еспресо.TV.
"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации не могут происходить, а будут проводиться позже или вообще будут отменены ", - подчеркнули в УЦОКО.
Следовательно, проведение пробного внешнего независимого оценивания 19 и 26 марта невозможно.
"Мы уверены, что скоро наступит мир, тогда мы сможем определиться с тем, как и когда будут проводиться образовательные оценки", – добавили в УЦОКО.
- Напомним, в Украине в этом году отменили Государственную итоговую аттестацию для учащихся 4-х и 9-х классов школы.
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