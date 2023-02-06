В Украине отменили нынешнюю государственную итоговую аттестацию
Верховная Рада Украины поддержала отмену государственной итоговой аттестации в 2023 году
Об этом сообщили народные депутаты Украины Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко .
Так учащиеся в 2023 году не будут составлять государственную итоговую аттестацию. В высшие учебные заведения они смогут поступать по результатам национального мультипредметного теста (НМТ).
Постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук добавил , что отмена государственной итоговой аттестации и вступление по результатам НМТ предусмотрены законопроектом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной компании 2023 года", который 6 февраля ВРУ приняла за основу.
Он отметил, что финансирование организационных мероприятий для проведения экзаменов для поступления в высшие учебные заведения будет осуществляться на средства расходов, предусмотренных в 2023 году бюджетной программой "Внешняя оценка и мониторинг качества образования Украинским центром оценки качества образования и его региональными подразделениями". Также финансирование будет поступать из других источников, не запрещенных законодательством.
- 22 ноября 2022 года Министерство образования и науки Украины сообщало , что специалисты рассматривают вариант проведения усовершенствованного национального мультипредметного теста (НМТ) вместо ВНО. Это обосновывается ситуацией безопасности в стране.
- 25 ноября Кабинет Министров Украины предложил Верховной Раде упразднить итоговую аттестацию в этом учебном году для школьников.
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