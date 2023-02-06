В Украине отменили нынешнюю государственную итоговую аттестацию

Об этом сообщили народные депутаты Украины Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко .

Так учащиеся в 2023 году не будут составлять государственную итоговую аттестацию. В высшие учебные заведения они смогут поступать по результатам национального мультипредметного теста (НМТ).

Постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук добавил , что отмена государственной итоговой аттестации и вступление по результатам НМТ предусмотрены законопроектом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной компании 2023 года", который 6 февраля ВРУ приняла за основу.

Он отметил, что финансирование организационных мероприятий для проведения экзаменов для поступления в высшие учебные заведения будет осуществляться на средства расходов, предусмотренных в 2023 году бюджетной программой "Внешняя оценка и мониторинг качества образования Украинским центром оценки качества образования и его региональными подразделениями". Также финансирование будет поступать из других источников, не запрещенных законодательством.