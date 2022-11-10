В Украине отменили НДС и ввозную пошлину на импорт генераторов и обогревателей

Об этом информируют на Правительственном портале .

Согласно постановлению №1260, в Перечень товаров, операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины или операции по поставке, освобождаемые от налога на стоимость и уплаты ввозной пошлины, включены: электрогенераторные установки, трансформаторы, оборудование и устройства для фильтрации или очистки воды и электрические аккумуляторы, включая сепараторы для них.

Кроме того, в перечень внесли электрическую аппаратуру для коммутации или защиты электрических цепей, в частности переключатели, разъединители, предохранители плавкие, молниеотводы, ограничители напряжения, устройства для гашения скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки - для напряжения более.

Также разъемы для оптических волокон, жгутов или кабелей, пульты, панели, распределительные щиты и изоляторы.

После российских ракетных ударов по энергетическим объектам Украины в жилищах граждан наблюдаются перебои со светом. Литва предоставила Украине первую партию генераторов.

8 ноября стало известно, что Кабинет Министров решил отменить налоги на ввоз генераторов, трансформаторов, аккумуляторов и тому подобное оборудование.

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