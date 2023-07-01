В Украине отменили карантин из-за COVID-19
В Украине с 1 июля 2023 года отменили карантин, установленный с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19
Соответствующее постановление КМУ было обнародовано на Правительственном портале.
"Отменить с 24 часов 00 минут 30 июня 2023 г. на всей территории Украины карантин, установленный с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в документе.
- 5 мая Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии COVID-19.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил , что за время пандемии от коронавируса в Украине умерли более 112 тысяч человек.
- 21 июня Минздрав призвал украинцев прививаться от COVID-19 во избежание вспышки заболевания осенью.
- 27 июня премьер-министр Денис Шмигаль сообщил о решении отменить карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. По его словам, COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием, поэтому власти свои решения все это время направляли на то, чтобы сохранить жизнь людей.
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