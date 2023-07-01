В Украине отменили карантин из-за COVID-19

Соответствующее постановление КМУ было обнародовано на Правительственном портале.

"Отменить с 24 часов 00 минут 30 июня 2023 г. на всей территории Украины карантин, установленный с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в документе.