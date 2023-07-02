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В Украине отмечают День Военно-Морских Сил ВСУ

2 июля, 2023 воскресенье
15:28
Общество

В воскресенье, 2 июля, в Украине отмечают День Военно-Морских Сил ВСУ - по этому случаю президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и ряд других должностных лиц опубликовали поздравления

Соответствующие публикации есть в социальных сетях чиновников, а также на YouTube президента.

В опубликованном Зеленским видео рассказывается, что всего несколько десятков украинских катеров должны были защищать 2,7 км береговой полосы от мощнейшего флота РФ — Черноморского.

"Что бы вы делали, если бы враг превышал вас в десяток раз? ВМС решили драться", - говорится в ролике.

Также глава государства напомнил, что ответ воинов ВМС на острове Змеиный - "русский военный корабль, иди на**й" - сегодня уже стал культовым.

Кроме того, к достижениям ВМС Украины относится и потопление крейсера "Москва" - отмечается, что в последний раз РФ теряла флагман более столетия назад.

В заключение Зеленский напомнил, что морпехи участвовали в обороне Мариуполя, а прямо сейчас успешно продвигаются на востоке нашей страны.

"Наши героические Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины! Когда-то враг считал, будто бы украинские ВМС не будут сопротивляться, но... Героические операции наших ВМС приучили российские корабли, что к украинским берегам им не подойти", - пишет глава государства.

В свою очередь Валерий Залужный поблагодарил воинов ВМС за стойкость и профессионализм и опубликовал видео их работы.

"Поздравляю боевых побратимов с Днем Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Спасибо за вашу верность, стойкость и профессионализм! Вместе - к Победе!", - пишет главнокомандующий ВСУ.

Министр обороны Украины Резников отметил, что Мариуполь, Волноваха, Николаев и остров Змеиный – это далеко не единственные населенные пункты, где воины ВМС проявили свое мужество и силу.

"Поздравляю наших мужественных воинов с Днем Военно-Морского Флота! Украина полагается на вас в защите нашего побережья. Мариуполь, Волноваха, Николаев, остров Змеиный – это лишь малая часть мест, где вы проявили свое мужество и силу. Украина об этом помнит. Спасибо за службу!", - говорится в сообщении.

Поздравление опубликовала и заместитель министра обороны Анна Маляр.

Командующий украинским флотом, вице-адмирал Алексей Неижпапа считает, что "Украина должна иметь такой флот, который больше не даст захватчику даже планировать нападение на наше государство".

Владимир Зеленский
военные силы Украины
Алексей Резников
Анна Маляр
Валерий Залужный
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