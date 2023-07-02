В Украине отмечают День Военно-Морских Сил ВСУ

Соответствующие публикации есть в социальных сетях чиновников, а также на YouTube президента.

В опубликованном Зеленским видео рассказывается, что всего несколько десятков украинских катеров должны были защищать 2,7 км береговой полосы от мощнейшего флота РФ — Черноморского.

"Что бы вы делали, если бы враг превышал вас в десяток раз? ВМС решили драться", - говорится в ролике.

Также глава государства напомнил, что ответ воинов ВМС на острове Змеиный - "русский военный корабль, иди на**й" - сегодня уже стал культовым.

Кроме того, к достижениям ВМС Украины относится и потопление крейсера "Москва" - отмечается, что в последний раз РФ теряла флагман более столетия назад.

В заключение Зеленский напомнил, что морпехи участвовали в обороне Мариуполя, а прямо сейчас успешно продвигаются на востоке нашей страны.

"Наши героические Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины! Когда-то враг считал, будто бы украинские ВМС не будут сопротивляться, но... Героические операции наших ВМС приучили российские корабли, что к украинским берегам им не подойти", - пишет глава государства.

В свою очередь Валерий Залужный поблагодарил воинов ВМС за стойкость и профессионализм и опубликовал видео их работы.

"Поздравляю боевых побратимов с Днем Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Спасибо за вашу верность, стойкость и профессионализм! Вместе - к Победе!", - пишет главнокомандующий ВСУ.

Министр обороны Украины Резников отметил, что Мариуполь, Волноваха, Николаев и остров Змеиный – это далеко не единственные населенные пункты, где воины ВМС проявили свое мужество и силу.

"Поздравляю наших мужественных воинов с Днем Военно-Морского Флота! Украина полагается на вас в защите нашего побережья. Мариуполь, Волноваха, Николаев, остров Змеиный – это лишь малая часть мест, где вы проявили свое мужество и силу. Украина об этом помнит. Спасибо за службу!", - говорится в сообщении.

Поздравление опубликовала и заместитель министра обороны Анна Маляр.

Командующий украинским флотом, вице-адмирал Алексей Неижпапа считает, что "Украина должна иметь такой флот, который больше не даст захватчику даже планировать нападение на наше государство".