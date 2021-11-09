В Украине отмечают День украинской письменности и языка

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Этот день украинцы отмечают с 1997 года. Установлен он указом президента Украины в поддержку инициативы общественных организаций в день памяти Преподобного Нестора-летописца, последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Как известно, Нестор Летописец был монахом Киево-Печерского монастыря (ок. 1114), первым древнерусским писателем и летописцем, последователем создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Автор житий князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского; традиционно считается одним из авторов "Повести временных лет".



Отметим, что украинский язык относится к славянской группе индоевропейской языковой семьи. Число говорящих, по разным оценкам, от 40 до 45 млн человек, большинство из которых живет в Украине. Распространен также в Беларуси, Молдове, Польше, России, Румынии, Словакии, Казахстане, Аргентине, Бразилии, Великобритании, Канаде, США и других странах, где проживают украинцы.

В честь праздника жители Украины могут написать радиодиктант национального единства. В этом году текст прочтет украинский писатель Юрий Андрухович.

Трансляция диктанта начнется 9 ноября 2021 года в 10:00 по Киеву и будет проходить на разных платформах общенационального телеканала UA: Первый, а также на волнах Украинского радио и Радио Культура.

Текст диктанта в бумажном виде в течение астрономических суток нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Гриф даты отправки должен быть не позднее 10 ноября. Онлайн-работы можно отправить на емейл rd@rus.radio. После обнародования диктанта электронные письма уже не будут приниматься.

Все посланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Результаты будут оглашены в течение 1–2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.

Сначала всех участников ознакомят с правилами проведения диктанта, а потом уже прочтут его. Проверять диктанты украинцев будут члены специальной комиссии.

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