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В Украине отмечают День достоинства и свободы

21 ноября, 2022 понедельник
08:31
Общество

Сегодня, 21 ноября, украинцы отмечают государственный праздник – День достоинства и свободы

Об этом сообщает Еспресо.

День достоинства и свободы - праздник в Украине, который ежегодно отмечают 21 ноября в честь начала двух революций: Оранжевой революции (начало 22 ноября 2004 года) и Революции Достоинства (акция студентов и общественных активистов началась 21 ноября 2013 года).

Он установлен согласно указу президента от 13 ноября 2014 года в честь начала в этот день двух знаменательных и судьбоносных событий. Праздник установлен "с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века, а также воздаяния должного уважения патриотизму и мужеству граждан, которые осенью 2004 года и в ноябре 2013 - феврале 2014 стали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов нашего государства и его европейского выбора".

День достоинства и свободы стал своеобразным преемником праздника Дня свободы, отмечавшегося в честь Оранжевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября. В 2011 году его отменил экс-президент Виктор Янукович. Он также отменил указ второго президента Леонида Кучмы от 21 января 1999 года "О Дне соборности". Тогда по указу Януковича был основан так называемый праздник День соборности и свободы, который отмечался 22 января. Он возник в результате изменения даты Дня свободы с 22 ноября на 22 января - дату празднования Дня соборности.

История праздника

Как известно, украинцы выходили на акции протеста именно в двадцатые числа ноября.

Именно 21 ноября 2013 состоялись первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмене процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Причиной такого решения назвали якобы неучтенные последствия санкций со стороны России.

Вечером того же дня начались первые акции протестов. Сначала украинцы организовались на протест через социальные сети в Киеве, акция началась около 22:00. Участников митинга насчитывалось около полутора тысяч. В этот же день неравнодушные вышли на Евромайданы во Львове, Донецке, Харькове, Ужгороде, Луцке и других городах.

Со второй половины 22 ноября количество людей на митинге стало расти и уже к 24 ноября на Майдане собрались около ста тысяч протестующих.

В ночь с 29 на 30 ноября силовики разогнали собравшихся на Майдане Незалежности активистов. Применение силы к митингующим повлекло за собой еще большую волну протестов – из проевропейских они превратились в антиправительственные.

После нескольких месяцев митингов и жестоких действий в центре Киева с более сотней убитых и более 2 тыс. раненых, в ночь на 22 февраля 2014 года тогдашний президент Янукович бежал из Украины. 22 февраля тысячи активистов и волонтеров приехали в Межигорье, чтобы проверить информацию о бегстве Януковича. Имение было пустым. В тот же день Верховная Рада поддержала постановление о самоустранении Януковича с поста президента. После этого началась военная агрессия России, сопровождавшаяся аннексией Крыма и оккупацией отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Против Януковича возбуждено уголовное дело. В январе 2019 года он был заочно приговорен к 13 годам тюрьмы - за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Бывший президент-беглец ныне продолжает скрываться в России.

По случаю Дня достоинства и свободы во всех населенных пунктах Украины будут проходить мемориальные мероприятия – молебны, возложение цветов, в церквях будут служить панихиды. Ряд мероприятий состоится и в Киеве.

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Украина
Виктор Янукович
Революция Достоинства
новости Киева
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