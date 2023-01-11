В Украине открылись 22% магазинов, которые не работали с марта 2022 года

Об этом заявил соучредитель и глава правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук в эфире Медиацентра Украина - Укринформ.

Отмечается, что украинский ритейл начал восстанавливаться с начала полномасштабного вторжения: в стране снова заработали 22% магазинов, закрытых с марта 2022 года.

"В отрасли, объединяющей нон-фуд и фуд ритейл, на конец марта было закрыто 29% магазинов. Работало по сравнению с 23 февраля 71% магазинов. Когда мы сделали исследования в декабре, работает уже 93% магазинов, закрытыми остается 7% магазинов.Это всего.Если говорить о фуд ритейл, было закрыто 21% на конец марта, а сейчас 5%.Эти цифры могут показать, как движется отрасль, ее восстановление за эти месяцы.Но это только выражение открытых дверей. есть показатели экономической деятельности этих магазинов", – заявил Андрей Жук.

Напомним, в Госстате сообщили , что в декабре 2022 года инфляция выросла по сравнению с ноябрем на 0,7%, за 2022 год в целом цены выросли на 26,6%.

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