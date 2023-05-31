В Украине открыли Центр защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям России против украинских малышей
Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с планом возвращения незаконно депортированных Россией детей Bring Kids Back UA и принял участие в открытии Центра защиты прав ребенка
Об этом идет речь на сайте президента.
Глава государства осмотрел детский уголок для досуга, а также помещение, где специалисты Центра работают по модели Барнахус. Это межведомственный центр для детей, которые стали жертвами преступлений или были их свидетелями, где соответствующие специалисты могут получить информацию от детей и их семей, провести медицинское обследование, в том числе с криминалистической целью, и предоставить необходимую терапевтическую помощь.
Владимир Зеленский принял участие в презентации плана действий Bring Kids Back UA. Во исполнение поручения Президента представители органов государственной власти разработали этот комплексный план действий, объединяющий усилия украинской власти, иностранных правительств и международных организаций ради возвращения на родину всех маленьких граждан Украины.
Глава государства поблагодарил создание Центра защиты прав ребенка и разработку плана действий по возвращению домой маленьких украинцев.
"Первый шаг сделан, 371 ребенок дома, в Украине. Сделаем все, чтобы вернуть всех, и, наверное, главный смысл – в названии программы Bring Kids Back UA. Я откровенно нам этого желаю – вернуть всех детей домой, в Украину, и полностью поддерживаю эту программу. Хочется вернуть детей как можно быстрее. Это самое важное", – сказал Владимир Зеленский.
План действий Bring Kids Back UA объединяет усилия государственных органов Украины, международных, общественных организаций и неравнодушных граждан, готовых работать для того, чтобы вернуть на родину всех незаконно депортированных украинских детей. Многие иностранные партнеры Украины также уже заявили о своей поддержке и готовности помогать в защите прав украинских граждан.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.
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