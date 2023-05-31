Об этом идет речь на сайте президента.

Глава государства осмотрел детский уголок для досуга, а также помещение, где специалисты Центра работают по модели Барнахус. Это межведомственный центр для детей, которые стали жертвами преступлений или были их свидетелями, где соответствующие специалисты могут получить информацию от детей и их семей, провести медицинское обследование, в том числе с криминалистической целью, и предоставить необходимую терапевтическую помощь.

Владимир Зеленский принял участие в презентации плана действий Bring Kids Back UA. Во исполнение поручения Президента представители органов государственной власти разработали этот комплексный план действий, объединяющий усилия украинской власти, иностранных правительств и международных организаций ради возвращения на родину всех маленьких граждан Украины.

Глава государства поблагодарил создание Центра защиты прав ребенка и разработку плана действий по возвращению домой маленьких украинцев.

"Первый шаг сделан, 371 ребенок дома, в Украине. Сделаем все, чтобы вернуть всех, и, наверное, главный смысл – в названии программы Bring Kids Back UA. Я откровенно нам этого желаю – вернуть всех детей домой, в Украину, и полностью поддерживаю эту программу. Хочется вернуть детей как можно быстрее. Это самое важное", – сказал Владимир Зеленский.

План действий Bring Kids Back UA объединяет усилия государственных органов Украины, международных, общественных организаций и неравнодушных граждан, готовых работать для того, чтобы вернуть на родину всех незаконно депортированных украинских детей. Многие иностранные партнеры Украины также уже заявили о своей поддержке и готовности помогать в защите прав украинских граждан.