Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В Украине открыли Центр защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям России против украинских малышей

В Украине открыли Центр защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям России против украинских малышей

31 мая, 2023 среда
09:21
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с планом возвращения незаконно депортированных Россией детей Bring Kids Back UA и принял участие в открытии Центра защиты прав ребенка

Об этом идет речь на сайте президента.

Глава государства осмотрел детский уголок для досуга, а также помещение, где специалисты Центра работают по модели Барнахус. Это межведомственный центр для детей, которые стали жертвами преступлений или были их свидетелями, где соответствующие специалисты могут получить информацию от детей и их семей, провести медицинское обследование, в том числе с криминалистической целью, и предоставить необходимую терапевтическую помощь.

Владимир Зеленский принял участие в презентации плана действий Bring Kids Back UA. Во исполнение поручения Президента представители органов государственной власти разработали этот комплексный план действий, объединяющий усилия украинской власти, иностранных правительств и международных организаций ради возвращения на родину всех маленьких граждан Украины.

Глава государства поблагодарил создание Центра защиты прав ребенка и разработку плана действий по возвращению домой маленьких украинцев.

"Первый шаг сделан, 371 ребенок дома, в Украине. Сделаем все, чтобы вернуть всех, и, наверное, главный смысл – в названии программы Bring Kids Back UA. Я откровенно нам этого желаю – вернуть всех детей домой, в Украину, и полностью поддерживаю эту программу. Хочется вернуть детей как можно быстрее. Это самое важное", – сказал Владимир Зеленский.

План действий Bring Kids Back UA объединяет усилия государственных органов Украины, международных, общественных организаций и неравнодушных граждан, готовых работать для того, чтобы вернуть на родину всех незаконно депортированных украинских детей. Многие иностранные партнеры Украины также уже заявили о своей поддержке и готовности помогать в защите прав украинских граждан.

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.
Война с Россией
Владимир Зеленский
Читайте также:
30 мая, 2023 вторник
Безлимит на два года: в СМИ появились детали соглашения между Байденом и республиканцами о госдолге США
Евробачення Швеція – Loreen
29 мая, 2023 понедельник
Победительница "Евровидения-2023" Loreen не подписала флаг Украины, который планировали выставить на благотворительность
30 мая, 2023 вторник
Глава МОН Лисовый отказался от ученой степени кандидата наук
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.07
    Покупка 37.07
    Продажа 37.6
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
31 мая
09:31
Порошенко о воздушных атаках: в Украине сейчас нет безопасного места, россияне должны чувствовать то же самое
09:28
События в мае доказали, что РФ все больше теряет инициативу в войне против Украины, - разведка Британии
08:48
Литва закупит у Польши зенитные комплексы Grom более чем на €20 млн
08:43
В ЕС настаивают на продлении ограничений на импорт украинского зерна до октября
08:31
Инфографика
Российская армия за сутки потеряла 470 военных, 15 артсистем и 32 БПЛА, - Генштаб ВСУ
08:26
Николай Княжицкий
Российско-украинская война как катализатор изменений в Центрально-Восточной Европе
08:04
В ISW сказали, почему Путин пытается снизить значение атаки беспилотников на Москву
08:00
Россияне ударили по транспортному предприятию на Днепропетровщине: пострадал ребенок
07:38
Обновлено
На Белгородщине горели авто, повреждены дома и якобы ранены 4 человека
07:19
Легион "Свобода России" вербует тысячи россиян для атаки на Москву, - The Times
07:08
В Ялте оккупанты отбирают недвижимость у граждан Украины, а на Харьковщине российская ДРГ пыталась прорваться через границу, - Генштаб
07:00
Анонс
"Севилья" - "Рома": где и когда смотреть финал Лиги Европы
06:37
КНДР ракета
Первый запуск спутника-шпиона КНДР завершился неудачей, в Японии и Южной Корее объявляли воздушную тревогу
06:26
Безопасность ЗАЭС должна предусматривать полную демилитаризацию и деоккупацию - Кислица в ООН о плане Гросси
05:58
Обновлено
Залужный, Сырский и Наев: РФ объявило в розыск трех ведущих командующих ВСУ. В Украине отреагировали
05:43
Столкновения в Косово: НАТО направит туда еще 700 миротворцев
05:27
На Кубани горел Афипский нефтеперерабатывающий завод, власти заявляют об атаке беспилотника
04:57
Агент ФСБ, корректировавший удары по Кропивницкому, был приговорен к 15 годам тюрми
04:04
Новозеландская авиакомпания будет взвешивать пассажиров перед полетами
03:20
Ситуация на ЗАЭС: россияне усилили давление на работников - пытают, шантажируют и запугивают
01:48
Оккупанты ударили по Харьковщине: в Волчанске ранили гражданского, в Ковшаровке авиабомбой повредили многоэтажку
01:24
Пригожин использует Twitter и Facebook для вербовки вагнеровцев, - Politico
00:50
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 мая
00:27
Усилить ВСУ: в Украине проведут соревнования производителей FPV-дронов
00:07
Кулеба озвучил видение Украины успеха саммита НАТО в Вильнюсе
2023, вторник
30 мая
23:43
Гросси представил в Совбезе ООН план защиты оккупированной РФ Запорожской АЭС
23:26
В Запорожье выпала двухмесячная норма осадков за 5 часов: подтоплены дома и больница, пострадала женщина
22:56
Решительность Европы и Америки для Украины: Зеленский побеседовал с канцлером ФРГ Шольцом и встретился с делегацией Атлантического совета
22:41
Эксклюзив
Повышение тарифов для населения на электроэнергию не будет перекрывать всей ее рыночной стоимости, - экономист Пендзин
22:16
Звезда "Арсенала" Зинченко стал послом UNITED24: он присоединится к организации благотворительного матча в Лондоне
21:56
Аналитика
Сергей Згурец
Атака Москвы дронами и затишье на фронте перед бурей. Колонка Сергея Згурца
21:50
Иммунитет для Путина: ЮАР обещает не арестовывать президента РФ на саммите БРИКС
21:43
OPINION
Станет ли отказ от ученой степени главы МОН сигналом к изменению правил игры
21:33
Разведка Великобритании считает, что до 2030 года наибольшей угрозой для страны будет РФ, а после – Китай
21:24
санкции против РФ
"Шахеды" и дезинформация: США 31 мая объявят новые санкции против России
20:57
На военной базе оккупантов в Мелитополе поднимается черный дым, - мэр Федоров
20:48
Ракеты для ПВО, HIMARS и высокоточных систем: США 31 мая объявят новый пакет помощи Украине, - СМИ
20:29
Сунак планирует первый визит к Байдену: будут говорить о последствиях Brexit и помощи Украине
20:20
Эксклюзив
Проблема с питьевой водой в Николаеве до сих пор не решена, - депутат облсовета Москаленко
20:00
Обзор
Победные новости 461-го дня войны: британский производитель оружия откроет офис в Украине, Москву атаковали беспилотники, а ВСУ уничтожили 4 артподразделения врага
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV