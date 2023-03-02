В Украине открыли первый банк хранения крови

Во время полномасштабного вторжения в Украину потребность в донорах крови увеличилась в несколько раз. Кроме недостаточного количества доноров редких групп, постоянно существовала дополнительная проблема ее сохранения и транспортировки. Благодаря проекту Смелая кровь в стране впервые появился Банк хранения крови десятилетиями, а следовательно и логистики в сверхсложных условиях.

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин: В условиях войны устойчивое обеспечение донорской кровью и ее компонентами является одним из условий обеспечения обороноспособности страны и залогом ее национальной безопасности. Открытие первого банка долгосрочного хранения эритроцитов - мощное усиление национальной системы крови Украины, что позволит в будущем планировать стратегию донорства на годы.

Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач

Благодаря проекту Смелая кровь врачи смогут спасать жизни тысяч пациентов и военных с большими потерями крови или редкими группами. Инновационность проекта в трех составляющих:

отныне в стране смогут замораживать и хранить редкие группы крови

кровь сможет храниться в течение десятилетий

станет возможной оперативная логистика в самых сложных условиях, например в места боевых действий для спасения пострадавших военных и гражданских

Потребность в компонентах крови с началом полномасштабного вторжения увеличилась. От агрессора страдают как военные, так и гражданские люди. Мы понимаем, что создание банка хранения эритроцитов сегодня является не просто актуальным, но и жизненно необходимым. Киевский городской центр крови как база для создания такого банка - не случайный выбор. Ведь это один из первых центров крови в Украине, который получил соответствующую сертификацию, имеет оборудование и специалистов для предоставления качественных услуг по изготовлению и обеспечению компонентами крови медучреждений. За последние годы город сделал все, чтобы Киевский центр крови стал современным учреждением, и теперь в условиях войны он поможет сохранить еще больше жизней, - первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Зато, и.о. директора городского Центра крови Виталий Демский отметил:

- Ранее эритроциты - важнейший компонент крови, могли хранить чуть больше месяца - максимум 42 суток. Банк крови позволит продлить жизнь эритроцитов до 30 лет. Сегодня у нас уже работает новейшее специальное оборудование, которое может хранить эритроциты при температуре от -80°С и ниже, а также позволяет замораживать и размораживать компоненты крови. Спасибо, что Parimatch присоединяется к проектам по поддержке медицины, это в свою очередь спасет тысячи жизней.

Быть донором крови - это возможность приобщиться к спасению тысяч людей. Особенно важной стала роль доноров сейчас, когда ежедневно большое количество людей становится жертвами военной агрессии России. Донором может стать каждый здоровый человек в возрасте от 18 лет без противопоказаний по ссылке.

Проект Смелая кровь реализован на базе Киевского городского центра крови по адресу г. Киев, ул. Максима Берлинского, 12.