В Украине открыли первые автошколы для людей с инвалидностью
В пяти областях Украины открыли первые автошколы, адаптированные к нуждам людей с инвалидностью. Один ученик уже получил водительское удостоверение
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Первые пять автошкол для людей с инвалидностью открыли на базе учебных заведений системы Министерства внутренних дел в Киеве, Каменце-Подольском, Кропивницком, Львове и Днепре. Учащиеся могут получить водительское удостоверение категории В.
В таких автошколах есть возможность учиться в смешанных инклюзивных группах или индивидуально по удобному графику. Теоретические занятия по желанию можно посещать онлайн. Автошколы имеют доступную инфраструктуру и сертифицированные автомобили с ручным управлением. Теоретические и практические курсы проходят 22 ученика, один уже получил водительское удостоверение.
Автошколы для людей с инвалидностью стали флагманским проектом МВД, реализуемым в рамках инициативы супруги президента Елены Зеленской "Без барьеров". Его целью является создание комфортной и эффективной системы адаптации людей с инвалидностью к управлению транспортными средствами с учетом их возможностей и потребностей.
"Это та безбарьерность в действии, которую всегда пропагандирую и которую обязалась воплощать наша страна еще до российского вторжения: равные возможности, комфорт и удобство для всех украинцев во всех сферах. Трудно переоценить этот проект сейчас, когда из-за российских атак у нас ежедневно стремительно увеличивается количество людей с инвалидностью - молодых, активных, полных планов. Но они обязательно воплотят все задуманное и реализуются в Украине полноценно, уверенно управляя не только автомобилем, но и своим будущим", - отметила Елена Зеленская.
- 5 января в Украине обновили алгоритм обучения в автошколе и сдачу экзаменов для получения водительского удостоверения.
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