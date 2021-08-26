В Украине откроют предприятие для производства тест-систем и вакцин
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине до конца 2021 года запустят биокластер для производства вакцин и тест-систем
Об этом он заявил в интервью Укринформу.
"Сто миллионов гривен, заложенных в бюджете на этот год, позволят осуществить запуск работы биокластера уже в 2021 году, а также создать условия для его дальнейшего развития. Биокластер начнет свою работу на базе Центра общественного здоровья Минздрава, который имеет необходимый кадровый и ресурсный потенциал", - подчеркнул министр.
Ляшко отметил, что нужно будет создать специализированное государственное предприятие, которое будет управлять этим биокластером, использовать разработки и руководить технологическим парком.
"Такое государственное предприятие будет создано уже в 4 квартале 2021 года. Думаю, в ближайшее время выйдем в этой сфере на передовые позиции", - сказал он.
Министр отметил, что министерство уже сформировало перечень средств первой необходимости, которые должны производиться на территории Украины, а также уже состоялись встречи с ведущими фармкомпаниями по этому вопросу.
Известно, что на базе будущего биокластера будут изготавливаться тест-системы для выявления редких болезней, а также производить международные вакцины с открытой технологией производства. Планируется, что в будущем на базе этого биокластера будут изготавляться и отечественные вакцины.
Справка: Биокластер, биотехнологический промышленный кластер - группа взаимосвязанных промышленных и связанных с ними организаций, работающих в сфере биотехнологий.
- Напомним, за сутки 25 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1 581 новый подтвержденный случай COVID-19 .
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