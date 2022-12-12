В Украине откроют офис Организации экономического сотрудничества и развития для помощи в восстановлении страны
Предварительно офис будет действовать до 2026 года. Именно эта организация была соисполнителем Плана Маршала и теперь помогает в разработке Плана восстановления Украины
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграмме .
Соглашение о создании офиса было заключено 12 декабря в Париже.
"Только что в Париже заключили соглашение, которое официально дает основу для запуска в Киеве так называемого "Офиса связи" Организации экономического сотрудничества и развития. Поскольку Украина признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет предварительно функционировать до 2026 года для оказания поддержки нашему государству во время восстановления ", – говорится в сообщении.
Шмыгаль отметил, что в этом месяце было получено описание положений программы ОЭСР, которая поможет внедрить стандарты Организации в различных отраслях. Он отметил, что выполнение программы поможет Украине присоединиться к "клубу успешных стран" и станет маркером готовности к вступлению в ЕС.
- Правительство Норвегии 9 декабря подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон (100 млн долларов США) на восстановление поврежденной в результате российских обстрелов украинской инфраструктуры.
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