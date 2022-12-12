Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграмме .

Соглашение о создании офиса было заключено 12 декабря в Париже.

"Только что в Париже заключили соглашение, которое официально дает основу для запуска в Киеве так называемого "Офиса связи" Организации экономического сотрудничества и развития. Поскольку Украина признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет предварительно функционировать до 2026 года для оказания поддержки нашему государству во время восстановления ", – говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что в этом месяце было получено описание положений программы ОЭСР, которая поможет внедрить стандарты Организации в различных отраслях. Он отметил, что выполнение программы поможет Украине присоединиться к "клубу успешных стран" и станет маркером готовности к вступлению в ЕС.

Правительство Норвегии 9 декабря подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон (100 млн долларов США) на восстановление поврежденной в результате российских обстрелов украинской инфраструктуры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb