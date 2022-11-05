Об этом сообщает CNN.

По данным американского телеканала, 1300 терминалов Starlink, которые снабжают ВСУ спутниковой связью, позволяют координировать артиллерийские удары и управлять беспилотниками, отключились 24 октября.

По информации CNN, причиной стали проблемы с финансированием этих терминалов, которые Украина получила от компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX.

Телеканал предполагает, что отключение стало огромной проблемой для украинских военных.

3 октября в твиттере Илона Маска появилась серия провокационных твитов с планом достижения мира в Украине. Среди пунктов плана были предложения провести повторный референдум на временно оккупированных территориях Украины и отдать России Крым.

14 октября SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине из-за больших убытков, которые несет компания.

24 октября Маск заявил, что Starlink будет работать в Украине, даже если Пентагон откажется его финансировать.

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