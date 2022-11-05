В Украине отключились 1300 терминалов Starlink, которым пользовались ВСУ, - CNN
В Украине в конце октября прекратили работу 1300 терминалов спутниковой связи, которыми пользовались украинские военные
Об этом сообщает CNN.
По данным американского телеканала, 1300 терминалов Starlink, которые снабжают ВСУ спутниковой связью, позволяют координировать артиллерийские удары и управлять беспилотниками, отключились 24 октября.
По информации CNN, причиной стали проблемы с финансированием этих терминалов, которые Украина получила от компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX.
Телеканал предполагает, что отключение стало огромной проблемой для украинских военных.
- 3 октября в твиттере Илона Маска появилась серия провокационных твитов с планом достижения мира в Украине. Среди пунктов плана были предложения провести повторный референдум на временно оккупированных территориях Украины и отдать России Крым.
- 14 октября SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине из-за больших убытков, которые несет компания.
- 24 октября Маск заявил, что Starlink будет работать в Украине, даже если Пентагон откажется его финансировать.
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