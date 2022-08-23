Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Фейсбуке.

Как говорится в сообщении, за время вторжения РФ в Украину погибли 133 украинских спортсмена и тренера.

"В честь их спортивных побед больше не будет подниматься флаг и не будет раздаваться гимн. Россия вторглась в Украину и оборвала их жизнь. 133 спортсмена и тренера погибли на поле боя и от вражеских снарядов. Мы никогда вас не забудем и никогда не простим врагу. Сражаемся победы ради памяти о наших ангелах", - пишет Гутцайт.

В начале июля Гутцайт говорил, что 100 спортсменов и тренеров погибли в результате полномасштабной войны России против Украины.

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