В Украине от российских обстрелов погибли 423 ребенка с начала полномасштабной войны
С 24 февраля в результате обстрелов российских оккупантов в Украине погибли 423 ребенка и еще более 810 получили ранения
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора .
"По состоянию на утро 14 октября 2022 года более 1233 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 423 ребенка погибли и более 810 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Данные на временно оккупированных и освобожденных территориях, а также в местах активных боевых действий отсутствуют.
Больше всего пострадало детей на Донетчине – 407, Харьковщине – 256, Киевщине – 116, Николаевщине – 77, Черниговщине – 68, в Запорожской области – 68 и Луганщине – 64, Херсонщине – 57, Днепропетровщине – 31.
Вчера 13 октября от травм, полученных при обстреле российскими войсками Николаева, погиб 11-летний мальчик. В с. Сеньково Купянского района Харьковской области получил ранение 16-летний парень.
Кроме того, стало известно, что 6 октября в результате обстрела оккупантами с. Хатнен Харьковщине получил ранения 15-летний парень.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2614 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью", - добавляют в прокурауре.
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