В Украине от остатков военной техники расчистили 240 км дорог, - Укравтодор

Об этом заявил первый заместитель главы Государственного агентства "Укравтодор" Андрей Ивко в эфире единого информационного телемарафона.



"На сегодняшний день уже расчищено от остатков техники 240 км дорог и сделано семь временных переправ", - сообщил Ивко.



Также он добавил, что до конца недели будут построены еще две переправы в Черниговской области.



"М06 - это Киев-Чоп трасса, соединяющая Киев с Житомиром, до конца этой недели наладим временный объезд, завтра-после завтра уже завершим и можно будет передвигаться по этой дороге. Относительно Черниговщины, делаем обследование, там большая эстакада была по М01 Киев - Чернигов и мы сейчас делаем обследование, чтобы максимально быстро приступить к работе. ки, которые срочно нужно восстанавливать", - рассказал Ивко.

Отметим, ранее первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко сообщил, что в Украине, с начала полномасштабного вторжения РФ, уничтожено 23 тыс. км дорог и более 300 искусственных сооружений

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