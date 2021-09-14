В Украине от коронавируса в течение суток умерли 97 пациентов, 3332 человека заразились
По состоянию на утро 14 сентября в Украине зафиксировано 2321156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 457 - летальные, 2223272 лица выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 13 сентября было зарегистрировано 3332 новых случая COVID-19 (в том числе 364 ребенка и 58 медработников), 97 человек умерли, 1404 пациенты выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 412 случаев;
- Винницкая область - 109 случаев;
- Волынская область - 66 случаев;
- Днепропетровская область - 191 случай;
- Донецкая область - 195 случаев;
- Житомирская область - 58 случаев;
- Закарпатская область - 44 случая;
- Запорожская область - 163 случая;
- Ивано-Франковская область - 48 случаев;
- Киевская область - 101 случай;
- Кировоградская область - 14 случаев;
- Луганская область - 214 случаев;
- Львовская область - 241 случай;
- Николаевская область - 30 случаев;
- Одесская область - 232 случая;
- Полтавская область - 88 случаев;
- Ровенская область - 141 случай;
- Сумская область - 84 случая;
- Тернопольская область - 99 случаев;
- Харьковская область - 260 случаев;
- Херсонская область - 59 случаев;
- Хмельницкая область - 109 случаев;
- Черкасская область - 143 случая;
- Черновицкая область - 174 случая;
- Черниговская область - 57 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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