В Украине от коронавируса в течение суток умерли 97 пациентов, 3332 человека заразились

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 13 сентября было зарегистрировано 3332 новых случая COVID-19 (в том числе 364 ребенка и 58 медработников), 97 человек умерли, 1404 пациенты выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 412 случаев;

Винницкая область - 109 случаев;

Волынская область - 66 случаев;

Днепропетровская область - 191 случай;

Донецкая область - 195 случаев;

Житомирская область - 58 случаев;

Закарпатская область - 44 случая;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 48 случаев;

Киевская область - 101 случай;

Кировоградская область - 14 случаев;

Луганская область - 214 случаев;

Львовская область - 241 случай;

Николаевская область - 30 случаев;

Одесская область - 232 случая;

Полтавская область - 88 случаев;

Ровенская область - 141 случай;

Сумская область - 84 случая;

Тернопольская область - 99 случаев;

Харьковская область - 260 случаев;

Херсонская область - 59 случаев;

Хмельницкая область - 109 случаев;

Черкасская область - 143 случая;

Черновицкая область - 174 случая;

Черниговская область - 57 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.