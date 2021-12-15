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В Украине от коронавируса в течение суток умерли 356 пациентов, 8109 человек заразились

15 декабря, 2021 среда
08:26
Общество Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 15 декабря в Украине зафиксировано 3578557 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 91958 - летальные, 3259316 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

За сутки 14 декабря было зарегистрировано 8109 новых случаев COVID-19 (в том числе 707 детей и 182 медработника), 26 307 пациентов выздоровели, 356 человек умерли.

В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев – 1247;
  • Винницкая область – 353;
  • Волынская область – 402;
  • Днепропетровская область – 267;
  • Донецкая область – 425;
  • Житомирская область – 133;
  • Закарпатская область – 315;
  • Запорожская область – 456;
  • Ивано-Франковская область – 159;
  • Киевская область – 387;
  • Кировоградская область – 139;
  • Луганская область – 154;
  • Львовская область – 273;
  • Николаевская область – 328;
  • Одесская область – 364;
  • Полтавская область – 568;
  • Ровенская область – 297;
  • Сумская область – 191;
  • Тернопольская область – 171;
  • Харьковская область – 346;
  • Херсонская область – 155;
  • Хмельницкая область – 360;
  • Черкасская область – 394;
  • Черновицкая область – 104;
  • Черниговская область – 121.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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