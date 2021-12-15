В Украине от коронавируса в течение суток умерли 356 пациентов, 8109 человек заразились

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 14 декабря было зарегистрировано 8109 новых случаев COVID-19 (в том числе 707 детей и 182 медработника), 26 307 пациентов выздоровели, 356 человек умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1247;

Винницкая область – 353;

Волынская область – 402;

Днепропетровская область – 267;

Донецкая область – 425;

Житомирская область – 133;

Закарпатская область – 315;

Запорожская область – 456;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область – 387;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 154;

Львовская область – 273;

Николаевская область – 328;

Одесская область – 364;

Полтавская область – 568;

Ровенская область – 297;

Сумская область – 191;

Тернопольская область – 171;

Харьковская область – 346;

Херсонская область – 155;

Хмельницкая область – 360;

Черкасская область – 394;

Черновицкая область – 104;

Черниговская область – 121.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.