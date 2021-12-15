В Украине от коронавируса в течение суток умерли 356 пациентов, 8109 человек заразились
По состоянию на утро 15 декабря в Украине зафиксировано 3578557 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 91958 - летальные, 3259316 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 14 декабря было зарегистрировано 8109 новых случаев COVID-19 (в том числе 707 детей и 182 медработника), 26 307 пациентов выздоровели, 356 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1247;
- Винницкая область – 353;
- Волынская область – 402;
- Днепропетровская область – 267;
- Донецкая область – 425;
- Житомирская область – 133;
- Закарпатская область – 315;
- Запорожская область – 456;
- Ивано-Франковская область – 159;
- Киевская область – 387;
- Кировоградская область – 139;
- Луганская область – 154;
- Львовская область – 273;
- Николаевская область – 328;
- Одесская область – 364;
- Полтавская область – 568;
- Ровенская область – 297;
- Сумская область – 191;
- Тернопольская область – 171;
- Харьковская область – 346;
- Херсонская область – 155;
- Хмельницкая область – 360;
- Черкасская область – 394;
- Черновицкая область – 104;
- Черниговская область – 121.
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