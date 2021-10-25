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В Украине от коронавируса умерло более 64 тыс. человек, в течение суток - 330 летальных случаев

25 октября, 2021 понедельник
08:30
Общество

По состоянию на утро 25 октября в Украине зафиксировано 2784039 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 64 202 - летальные, 2380374 лица выздоровели

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

В течение суток 24 октября был зарегистрирован 14 634 новых случая COVID-19 (в том числе 999 детей и 173 медработники), 330 человек скончались, 4598 пациентов выздоровели.

В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 546 случаев;
  • Винницкая область - 241 случай;
  • Волынская область - 320 случаев;
  • Днепропетровская область - 1065 случаев;
  • Донецкая область - 510 случаев;
  • Житомирская область - 1042 случая;
  • Закарпатская область - 62 случая;
  • Запорожская область - 1037 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 135 случаев;
  • Киевская область - 323 случая;
  • Кировоградская область - 127 случаев;
  • Луганская область - 189 случаев;
  • Львовская область - 877 случаев;
  • Николаевская область - 565 случаев;
  • Одесская область - 1262 случая;
  • Полтавская область - 76 случаев;
  • Ровенская область - 236 случаев;
  • Сумская область - 799 случаев;
  • Тернопольская область - 327 случаев;
  • Харьковская область - 1687 случаев;
  • Херсонская область - 923 случая;
  • Хмельницкая область - 934 случая;
  • Черкасская область - 259 случаев;
  • Черновицкая область - 459 случаев;
  • Черниговская область - 633 случая.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1687), Одесской (1262), Днепропетровской (1065), Житомирской (1042) и Запорожской (1037) областях", - говорится в сообщении.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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