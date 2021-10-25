В Украине от коронавируса умерло более 64 тыс. человек, в течение суток - 330 летальных случаев
По состоянию на утро 25 октября в Украине зафиксировано 2784039 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 64 202 - летальные, 2380374 лица выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 24 октября был зарегистрирован 14 634 новых случая COVID-19 (в том числе 999 детей и 173 медработники), 330 человек скончались, 4598 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 546 случаев;
- Винницкая область - 241 случай;
- Волынская область - 320 случаев;
- Днепропетровская область - 1065 случаев;
- Донецкая область - 510 случаев;
- Житомирская область - 1042 случая;
- Закарпатская область - 62 случая;
- Запорожская область - 1037 случаев;
- Ивано-Франковская область - 135 случаев;
- Киевская область - 323 случая;
- Кировоградская область - 127 случаев;
- Луганская область - 189 случаев;
- Львовская область - 877 случаев;
- Николаевская область - 565 случаев;
- Одесская область - 1262 случая;
- Полтавская область - 76 случаев;
- Ровенская область - 236 случаев;
- Сумская область - 799 случаев;
- Тернопольская область - 327 случаев;
- Харьковская область - 1687 случаев;
- Херсонская область - 923 случая;
- Хмельницкая область - 934 случая;
- Черкасская область - 259 случаев;
- Черновицкая область - 459 случаев;
- Черниговская область - 633 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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