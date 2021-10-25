В Украине от коронавируса умерло более 64 тыс. человек, в течение суток - 330 летальных случаев

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 24 октября был зарегистрирован 14 634 новых случая COVID-19 (в том числе 999 детей и 173 медработники), 330 человек скончались, 4598 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 546 случаев;

Винницкая область - 241 случай;

Волынская область - 320 случаев;

Днепропетровская область - 1065 случаев;

Донецкая область - 510 случаев;

Житомирская область - 1042 случая;

Закарпатская область - 62 случая;

Запорожская область - 1037 случаев;

Ивано-Франковская область - 135 случаев;

Киевская область - 323 случая;

Кировоградская область - 127 случаев;

Луганская область - 189 случаев;

Львовская область - 877 случаев;

Николаевская область - 565 случаев;

Одесская область - 1262 случая;

Полтавская область - 76 случаев;

Ровенская область - 236 случаев;

Сумская область - 799 случаев;

Тернопольская область - 327 случаев;

Харьковская область - 1687 случаев;

Херсонская область - 923 случая;

Хмельницкая область - 934 случая;

Черкасская область - 259 случаев;

Черновицкая область - 459 случаев;

Черниговская область - 633 случая.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1687), Одесской (1262), Днепропетровской (1065), Житомирской (1042) и Запорожской (1037) областях", - говорится в сообщении.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.