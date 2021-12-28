В Украине от коронавируса умерли более 95 тыс. человек, за сутки - 134 смерти и 2248 заражений
По состоянию на утро 28 декабря в Украине зафиксировано 3 649 236 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 95 105 – летальные, 3 437 528 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 27 декабря было зарегистрировано 2248 новых случаев COVID-19 (в том числе 137 детей и 19 медработников), 4789 пациентов выздоровели, 134 человека умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 475;
- Винницкая область – 43;
- Волынская область – 84;
- Днепропетровская область – 102;
- Донецкая область – 149;
- Житомирская область – 66;
- Закарпатская область – 55;
- Запорожская область – 82;
- Ивано-Франковская область – 46;
- Киевская область – 126;
- Кировоградская область – 54;
- Луганская область – 23;
- Львовская область – 91;
- Николаевская область – 18;
- Одесская область – 189;
- Полтавская область – 74;
- Ровенская область – 30;
- Сумская область – 56;
- Тернопольская область – 43;
- Харьковская область – 180;
- Херсонская область – 16;
- Хмельницкая область – 17;
- Черкасская область – 153;
- Черновицкая область – 60;
- Черниговская область – 16.
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