В Украине от коронавируса умерли более 95 тыс. человек, за сутки - 134 смерти и 2248 заражений

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 27 декабря было зарегистрировано 2248 новых случаев COVID-19 (в том числе 137 детей и 19 медработников), 4789 пациентов выздоровели, 134 человека умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 475;

Винницкая область – 43;

Волынская область – 84;

Днепропетровская область – 102;

Донецкая область – 149;

Житомирская область – 66;

Закарпатская область – 55;

Запорожская область – 82;

Ивано-Франковская область – 46;

Киевская область – 126;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 23;

Львовская область – 91;

Николаевская область – 18;

Одесская область – 189;

Полтавская область – 74;

Ровенская область – 30;

Сумская область – 56;

Тернопольская область – 43;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 16;

Хмельницкая область – 17;

Черкасская область – 153;

Черновицкая область – 60;

Черниговская область – 16.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.