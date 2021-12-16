В Украине от коронавируса умерли более 92 тыс. человек, за сутки - 355 смертей и 9590 новых заражений
По состоянию на утро 16 декабря в Украине зафиксировано 3588147 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 92313 - летальные, 3284815 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 15 декабря было зарегистрировано 9590 новых случаев COVID-19 (в том числе 864 ребенка и 115 медработников), 25 499 пациентов выздоровели, 355 человек скончались.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1478;
- Винницкая область – 305;
- Волынская область – 419;
- Днепропетровская область – 386;
- Донецкая область – 473;
- Житомирская область – 325;
- Закарпатская область – 427;
- Запорожская область – 529;
- Ивано-Франковская область – 318;
- Киевская область – 397;
- Кировоградская область – 156;
- Луганская область – 83;
- Львовская область – 485;
- Николаевская область – 297;
- Одесская область – 400;
- Полтавская область – 642;
- Ровенская область – 270;
- Сумская область – 231;
- Тернопольская область – 268;
- Харьковская область – 314;
- Херсонская область – 143;
- Хмельницкая область – 398;
- Черкасская область – 392;
- Черновицкая область – 122;
- Черниговская область – 332.
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