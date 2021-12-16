В Украине от коронавируса умерли более 92 тыс. человек, за сутки - 355 смертей и 9590 новых заражений

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 15 декабря было зарегистрировано 9590 новых случаев COVID-19 (в том числе 864 ребенка и 115 медработников), 25 499 пациентов выздоровели, 355 человек скончались.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1478;

Винницкая область – 305;

Волынская область – 419;

Днепропетровская область – 386;

Донецкая область – 473;

Житомирская область – 325;

Закарпатская область – 427;

Запорожская область – 529;

Ивано-Франковская область – 318;

Киевская область – 397;

Кировоградская область – 156;

Луганская область – 83;

Львовская область – 485;

Николаевская область – 297;

Одесская область – 400;

Полтавская область – 642;

Ровенская область – 270;

Сумская область – 231;

Тернопольская область – 268;

Харьковская область – 314;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 398;

Черкасская область – 392;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 332.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.