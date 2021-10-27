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В Украине от коронавируса умерли более 65 тыс. человек, за сутки - 692 смерти и 22 574 заражения

27 октября, 2021 среда
08:28
Общество

По состоянию на утро 27 октября в Украине зафиксировано 2 825 733 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 65 628 – летальные, 2 401 705 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

За сутки 26 октября было зарегистрировано 22 574 новых случая COVID-19 (в том числе 1532 ребенка и 399 медработников), 11 593 пациента выздоровели, 692 человека умерли.

В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев – 1416 случаев;
  • Винницкая область – 579 случаев;
  • Волынская область – 654 случая;
  • Днепропетровская область – 1874 случая;
  • Донецкая область – 1053 случая;
  • Житомирская область – 711 случаев;
  • Закарпатская область – 218 случаев;
  • Запорожская область – 1296 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 343 случая;
  • Киевская область – 880 случаев;
  • Кировоградская область – 104 случая;
  • Луганская область – 674 случая;
  • Львовская область – 1426 случаев;
  • Николаевская область – 606 случаев;
  • Одесская область – 1477 случаев;
  • Полтавская область – 895 случаев;
  • Ровенская область – 879 случаев;
  • Сумская область – 1270 случаев;
  • Тернопольская область – 660 случаев;
  • Харьковская область – 1641 случай;
  • Херсонская область – 1120 случаев;
  • Хмельницкая область – 1019 случаев;
  • Черкасская область – 878 случаев;
  • Черновицкая область – 580 случаев;
  • Черниговская область – 321 случай.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и г. Киев (1416)", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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