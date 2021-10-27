В Украине от коронавируса умерли более 65 тыс. человек, за сутки - 692 смерти и 22 574 заражения

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 26 октября было зарегистрировано 22 574 новых случая COVID-19 (в том числе 1532 ребенка и 399 медработников), 11 593 пациента выздоровели, 692 человека умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1416 случаев;

Винницкая область – 579 случаев;

Волынская область – 654 случая;

Днепропетровская область – 1874 случая;

Донецкая область – 1053 случая;

Житомирская область – 711 случаев;

Закарпатская область – 218 случаев;

Запорожская область – 1296 случаев;

Ивано-Франковская область – 343 случая;

Киевская область – 880 случаев;

Кировоградская область – 104 случая;

Луганская область – 674 случая;

Львовская область – 1426 случаев;

Николаевская область – 606 случаев;

Одесская область – 1477 случаев;

Полтавская область – 895 случаев;

Ровенская область – 879 случаев;

Сумская область – 1270 случаев;

Тернопольская область – 660 случаев;

Харьковская область – 1641 случай;

Херсонская область – 1120 случаев;

Хмельницкая область – 1019 случаев;

Черкасская область – 878 случаев;

Черновицкая область – 580 случаев;

Черниговская область – 321 случай.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и г. Киев (1416)", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.