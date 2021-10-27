В Украине от коронавируса умерли более 65 тыс. человек, за сутки - 692 смерти и 22 574 заражения
По состоянию на утро 27 октября в Украине зафиксировано 2 825 733 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 65 628 – летальные, 2 401 705 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 26 октября было зарегистрировано 22 574 новых случая COVID-19 (в том числе 1532 ребенка и 399 медработников), 11 593 пациента выздоровели, 692 человека умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1416 случаев;
- Винницкая область – 579 случаев;
- Волынская область – 654 случая;
- Днепропетровская область – 1874 случая;
- Донецкая область – 1053 случая;
- Житомирская область – 711 случаев;
- Закарпатская область – 218 случаев;
- Запорожская область – 1296 случаев;
- Ивано-Франковская область – 343 случая;
- Киевская область – 880 случаев;
- Кировоградская область – 104 случая;
- Луганская область – 674 случая;
- Львовская область – 1426 случаев;
- Николаевская область – 606 случаев;
- Одесская область – 1477 случаев;
- Полтавская область – 895 случаев;
- Ровенская область – 879 случаев;
- Сумская область – 1270 случаев;
- Тернопольская область – 660 случаев;
- Харьковская область – 1641 случай;
- Херсонская область – 1120 случаев;
- Хмельницкая область – 1019 случаев;
- Черкасская область – 878 случаев;
- Черновицкая область – 580 случаев;
- Черниговская область – 321 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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