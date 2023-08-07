Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

Достопримечательности культурного наследия повреждены или разрушены в 15 областях. Первая пятерка выглядит следующим образом:

Харьковская область – 207;

Донецкая область – 100;

Херсонская область – 76;

Киевская область – 69;

Одесская область – 69.

По данным Минкульта, из общего количества поврежденных объектов культурного наследия памятники архитектуры составляют 241 объект, архитектуры и градостроительства – 218, истории – 185, архитектуры и истории – 28, монументального искусства – 19, градостроительства и монументального искусства – 17 , археологии – 18, архитектуры, градостроительства и истории – 27, градостроительства – 5, науки и техники – 2, садово-паркового искусства – 1, архитектуры, градостроительства и монументального искусства – 1, архитектуры и монументального искусства – 1.