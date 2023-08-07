В Украине от действий РФ пострадали 763 объекта культурного наследия: больше всего – на Харьковщине
За период с 24 февраля 2022 года по 25 июля 2023 года в Украине в результате российской вооруженной агрессии повреждены или разрушены 763 объекта культурного наследия
Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.
Достопримечательности культурного наследия повреждены или разрушены в 15 областях. Первая пятерка выглядит следующим образом:
- Харьковская область – 207;
- Донецкая область – 100;
- Херсонская область – 76;
- Киевская область – 69;
- Одесская область – 69.
По данным Минкульта, из общего количества поврежденных объектов культурного наследия памятники архитектуры составляют 241 объект, архитектуры и градостроительства – 218, истории – 185, архитектуры и истории – 28, монументального искусства – 19, градостроительства и монументального искусства – 17 , археологии – 18, архитектуры, градостроительства и истории – 27, градостроительства – 5, науки и техники – 2, садово-паркового искусства – 1, архитектуры, градостроительства и монументального искусства – 1, архитектуры и монументального искусства – 1.
- На 25 июня было зафиксировано повреждение или разрушение более 664 объектов культурного наследия Украины.
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