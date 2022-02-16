В Украине от COVID-19 за сутки умерло 310 человек, зафиксировано 31 513 новых заражений
По состоянию на утро 16 февраля в Украине зафиксировано 4 603 930 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 103 565 – летальные, 3 839 314 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 15 февраля было зарегистрировано 31 513 новых случаев COVID-19 (в том числе 2872 ребенка и 992 медработника), 27 684 пациента выздоровели, 310 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 4378;
- Винницкая область – 667;
- Волынская область - 1012;
- Днепропетровская область – 1952;
- Донецкая область – 1757;
- Житомирская область – 957;
- Закарпатская область – 492;
- Запорожская область – 1597;
- Ивано-Франковская область – 542;
- Киевская область – 1259;
- Кировоградская область – 541;
- Луганская область – 738;
- Львовская область - 919;
- Николаевская область -928;
- Одесская область – 2847;
- Полтавская область – 1523;
- Ровенская область -1007;
- Сумская область – 1159;
- Тернопольская область – 624;
- Харьковская область - 1765;
- Херсонская область – 785;
- Хмельницкая область - 1439;
- Черкасская область – 1112;
- Черновицкая область – 429;
- Черниговская область – 1084.
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