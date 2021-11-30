В Украине от COVID-19 за сутки умер 561 человек, 10 554 заразились
По состоянию на утро 30 ноября в Украине зафиксирован 3 438 381 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 85 975 – летальные, 2 946 032 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 29 ноября было зарегистрировано 10 554 новых случая COVID-19 (в том числе 846 детей и 197 медработников), 25 318 пациентов выздоровели, 561 человек умер.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1646;
- Винницкая область – 237;
- Волынская область – 516;
- Днепропетровская область – 393;
- Донецкая область – 706;
- Житомирская область – 77;
- Закарпатская область – 368;
- Запорожская область – 592;
- Ивано-Франковская область – 167;
- Киевская область – 694;
- Кировоградская область – 178;
- Луганская область – 224;
- Львовская область – 467;
- Николаевская область – 484;
- Одесская область – 367;
- Полтавская область – 875;
- Ровенская область – 431;
- Сумская область – 307;
- Тернопольская область – 120;
- Харьковская область – 344;
- Херсонская область – 72;
- Хмельницкая область – 276;
- Черкасская область – 645;
- Черновицкая область – 171;
- Черниговская область – 197.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 30.52Продажа 30.98
- Актуальное
- Важное