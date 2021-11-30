Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Украине от COVID-19 за сутки умер 561 человек, 10 554 заразились

В Украине от COVID-19 за сутки умер 561 человек, 10 554 заразились

30 ноября, 2021 вторник
08:27
Общество

По состоянию на утро 30 ноября в Украине зафиксирован 3 438 381 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 85 975 – летальные, 2 946 032 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

За сутки 29 ноября было зарегистрировано 10 554 новых случая COVID-19 (в том числе 846 детей и 197 медработников), 25 318 пациентов выздоровели, 561 человек умер.

В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев – 1646;
  • Винницкая область – 237;
  • Волынская область – 516;
  • Днепропетровская область – 393;
  • Донецкая область – 706;
  • Житомирская область – 77;
  • Закарпатская область – 368;
  • Запорожская область – 592;
  • Ивано-Франковская область – 167;
  • Киевская область – 694;
  • Кировоградская область – 178;
  • Луганская область – 224;
  • Львовская область – 467;
  • Николаевская область – 484;
  • Одесская область – 367;
  • Полтавская область – 875;
  • Ровенская область – 431;
  • Сумская область – 307;
  • Тернопольская область – 120;
  • Харьковская область – 344;
  • Херсонская область – 72;
  • Хмельницкая область – 276;
  • Черкасская область – 645;
  • Черновицкая область – 171;
  • Черниговская область – 197.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
пандемия
Коронавирус
COVID-19
Читайте также:
Юрій Бутусов на пресконференції Зеленського
28 ноября, 2021 воскресенье
Минобороны "категорически осуждает" публикацию Бутусовым видео с гаубицей, а ГУР призывает "взвешенно относиться к обнародованию информации"
27 ноября, 2021 суббота
Стабильности в России после нападения на Украину придет конец, потому что туда двинутся сотни тысяч беженцев, - Виталий Портников
Юрій Шевцов (Білорусь)
28 ноября, 2021 воскресенье
Пропагандист Лукашенко перевел вину за миграционный кризис на украинцев
Киев
+2
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.14
    Покупка 27.14
    Продажа 27.41
  • EUR
    Покупка 30.52
    Продажа 30.98
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
30 ноября
09:29
ветераны АТО
Психологическая и правовая помощь, профориентация, социальная адаптация: международный фонд будет сотрудничать с Украиной в поддержке ветеранов
09:27
Эксклюзив
Витренко в должности главы Нафтогаза обеспечит выгодное для Коломойского распределение Укрнефти, — глава РГК Нацбанка
09:06
Пентагон
США усиливают сдерживание России в Европе, - Пентагон
08:47
Илья Витюк
СБУ: ситуацию в Украине расшатывают около 7 тыс. работников российских спецслужб
07:58
Доллар в Украине продолжил дорожать, - курс НБУ
07:31
Оккупанты применили запрещенные минометы и тяжелую артиллерию, ранены двое бойцов ООС и гражданский
07:02
Эксклюзив
Апелляционный суд подтвердил, что Коломойский может не платить 4,7 млрд грн, окончательное решение по Верховному суду — глава РГК Нацбанка
2021, понедельник
29 ноября
23:22
Ты заслужил "Золотой мяч", - Месси обратился к Левандовски
23:09
Церемония Ballon d'Or от France Football: список победителей по всем номинациям
22:54
Обновлено
Месси в седьмой раз в карьере выиграл "Золотой мяч"
22:52
За "ресурсный" законопроект №5600 готовы голосовать 230-235 нардепов, - Арахамия
22:50
Юрий Витренко
"Россияне даже не начинают дискуссии": Витренко заявил, что нового контракта на транзит газа после 2024 года может не быть
22:42
Под зданием МВД прошла акция протеста из-за погромов в киевском баре "Хвилевой"
22:33
Эксклюзив
Путин будет "принуждать к миру", якобы защищая русскоязычное население, - генерал-лейтенант Павловский о возможном вторжении РФ
21:58
В Стамбуле в результате урагана погибли четыре человека, власти отменили занятия в школах и закрыли Босфор для судов
21:57
Эксклюзив
Не понимаю, какой состав преступления, - генерал-лейтенант Павловский о производстве ГБР по факту выстрела Бутусова из пушки
21:54
France Football назвал имя лучшего молодого футболиста 2021 года
21:51
Обновлено
Александр Ткаченко
Арахамия заявил, что Ткаченко не будет уходить в отставку. Министр культуры возразил
21:46
УПЛ: как выглядит таблица после 16-го тура чемпионата Украины по футболу
21:28
Зеленский подписал закон о меценатской деятельности в спорте
Зеленский уволил главу контрразведки СБУ
21:27
Давид Арахамия
Около 250 нардепов поддержат проект госбюджета-2022, - Арахамия
21:23
"Заря" победила "Александрию" в заключительном матче 16-го тура УПЛ
21:12
Дмитрий Кулеба
Россия разместила у границ Украины около 115 тыс. военных, - МИД
21:04
Даниил Гетманцев
"Желающих присоединиться к голосованию много": Рада планирует рассмотреть "ресурсный" законопроект 30 ноября, - Гетманцев
20:59
Обидчик Ломаченко Лопес временно удалил Twitter после того, как потерял пояса украинца в бою с Камбососом
20:56
вакцина
Третья доза вакцины от COVID-19 стала доступна всем взрослым жителям Брюсселя
20:27
Туристы из Саудовской Аравии оставили в Украине почти $100 млн с начала 2021 года
20:22
Клубный чемпионат мира по футболу: состоялась жеребьевка турнира
20:21
Эксклюзив
"Будет инспирирован конфликт": Беларусь, управляемая из Москвы, является самой большой угрозой для Украины, - Арьев
19:59
Европейские клубы из топ-лиг начали борьбу за 20-летнего украинца из "Шахтера", - журналист Цыганик
19:54
СБУ открыла дело о подготовке госпереворота в Украине
19:46
Роналду отказался ехать на церемонию награждения "Золотой мяч-2021"
19:44
Телескоп ESO сфотографировал столкновение двух галактик в созвездии Водолея
19:36
ОПЗЖ
Депутаты Черновицкого облсовета просят Зеленского запретить ОПЗЖ и Партию Шария
19:05
Станица Луганская частично осталась без света: оккупанты обстреляли железнодорожную станцию
19:04
Эксклюзив
Роман Костенко
Различные заявления властей по поводу возможного вторжения РФ порождают недоверие международных партнеров, - нардеп Костенко
18:56
ОБСЕ
Патрули ОБСЕ обнаружили 30 танков и две единицы самоходной артиллерии оккупантов за пределами мест хранения
18:46
Постоянные головные боли: состояние заключенного Россией Дудки ухудшилось
18:37
Суд вернул прокуратуре обвинительный акт против Савченко и Рубана по "теракту в Раде" и отказался их арестовать
18:22
Джек Дорси официально подал в отставку с должности гендиректора Twitter, его заменит Параг Агравал
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV