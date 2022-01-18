В Украине от COVID-19 за минувшие сутки умерли 188 человек, зафиксировано 8558 новых заражений

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 17 января было зарегистрировано 8558 новых случаев COVID-19 (в том числе 811 детей и 304 медработника), 5761 пациент выздоровел, 188 человек умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 972;

Винницкая область – 372;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 286;

Донецкая область – 365;

Житомирская область – 58;

Закарпатская область – 230;

Запорожская область – 188;

Ивано-Франковская область – 640;

Киевская область – 345;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 207;

Львовская область – 870;

Николаевская область – 148;

Одесская область – 350;

Полтавская область – 473;

Ривненская область – 370;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 282;

Харьковская область – 678;

Херсонская область – 58;

Хмельницкая область – 239;

Черкасская область – 214;

Черновицкая область – 475;

Черниговская область – 151.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.