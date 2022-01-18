В Украине от COVID-19 за минувшие сутки умерли 188 человек, зафиксировано 8558 новых заражений
По состоянию на утро 18 января в Украине зафиксировано 3 768 088 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 549 - летальные, 3 561 923 человека выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 17 января было зарегистрировано 8558 новых случаев COVID-19 (в том числе 811 детей и 304 медработника), 5761 пациент выздоровел, 188 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 972;
- Винницкая область – 372;
- Волынская область – 142;
- Днепропетровская область – 286;
- Донецкая область – 365;
- Житомирская область – 58;
- Закарпатская область – 230;
- Запорожская область – 188;
- Ивано-Франковская область – 640;
- Киевская область – 345;
- Кировоградская область – 61;
- Луганская область – 207;
- Львовская область – 870;
- Николаевская область – 148;
- Одесская область – 350;
- Полтавская область – 473;
- Ривненская область – 370;
- Сумская область – 384;
- Тернопольская область – 282;
- Харьковская область – 678;
- Херсонская область – 58;
- Хмельницкая область – 239;
- Черкасская область – 214;
- Черновицкая область – 475;
- Черниговская область – 151.
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