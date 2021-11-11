В Украине от COVID-19 вакцинировали более 20 млн человек

Об этом сообщает Минздрав.



За 10 ноября было вакцинировано 277 097 тыс. человек. Одну прививку имеют 147 344 человека, а прошли полный курс вакцинации - 129 753 человека.



Всего в Украине проведено более 20 129 273 вацинаций.



Отмечается, что 11 844 730 человек привились один раз, полностью вакцинированы - 8 284 545 человек.



В Минздраве добавили, что 91,1% госпитализированных с коронавирусом за прошедшую неделю не имеют ни одной дозы вакцины от COVID-19.

Напомним, 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с призывом прививаться от COVID-19.

А министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинация против коронавируса в 11 раз уменьшает риск смертности от штамма "Дельта".

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