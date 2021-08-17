В Украине от COVID-19 в течение суток умерли 27 человек, 890 заразились

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 16 августа было зарегистрировано 890 новых случаев COVID-19 (в том числе 81 ребенок и 10 медработников), 27 человек умерли, 433 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 127 случаев;

Винницкая область - 7 случаев;

Волынская область - 6 случаев;

Днепропетровская область - 49 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 12 случаев;

Закарпатская область - 22 случая;

Запорожская область - 74 случая;

Ивано-Франковская область - 24 случая;

Киевская область - 48 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 68 случаев;

Львовская область - 49 случаев;

Николаевская область - 16 случаев;

Одесская область - 111 случаев;

Полтавская область - 10 случаев;

Ровенская область - 21 случай;

Сумская область - 28 случаев;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 86 случаев;

Херсонская область - 12 случаев;

Хмельницкая область - 43 случая;

Черкасская область - 13 случаев;

Черновицкая область - 41 случай.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.