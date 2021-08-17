В Украине от COVID-19 в течение суток умерли 27 человек, 890 заразились
По состоянию на утро 17 августа в Украине зафиксировано 2267219 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 296 - летальные, 2197508 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 16 августа было зарегистрировано 890 новых случаев COVID-19 (в том числе 81 ребенок и 10 медработников), 27 человек умерли, 433 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 127 случаев;
- Винницкая область - 7 случаев;
- Волынская область - 6 случаев;
- Днепропетровская область - 49 случаев;
- Донецкая область - 16 случаев;
- Житомирская область - 12 случаев;
- Закарпатская область - 22 случая;
- Запорожская область - 74 случая;
- Ивано-Франковская область - 24 случая;
- Киевская область - 48 случаев;
- Кировоградская область - 1 случай;
- Луганская область - 68 случаев;
- Львовская область - 49 случаев;
- Николаевская область - 16 случаев;
- Одесская область - 111 случаев;
- Полтавская область - 10 случаев;
- Ровенская область - 21 случай;
- Сумская область - 28 случаев;
- Тернопольская область - 6 случаев;
- Харьковская область - 86 случаев;
- Херсонская область - 12 случаев;
- Хмельницкая область - 43 случая;
- Черкасская область - 13 случаев;
- Черновицкая область - 41 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.62
Покупка 26.62Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.63
- Актуальное
- Важное