В Украине от COVID-19 в течение недели умерли 44 человека, 16 155 заразились, - Минздрав
За неделю в Украине зафиксировали 16 155 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19
Об этом сообщили в Минздраве Украины.
"Возвратимся с данными о заболеваемости COVID-19 и кампанией по вакцинации. Отныне мы будем публиковать основные цифры за прошедшую неделю. Это связано с началом роста количества выявленных случаев заболевания и важностью подготовки к новому эпидемическому сезону", - пишут в МЗ.
За период с 29.08 по 4.09 в Украине:
- зафиксировано 16 155 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2024, медработников – 377);
– 50 055 человек вакцинировано против COVID-19. За отчетную неделю из всех проведенных прививок 30,8% составляют первые дозы, 8,2% – вторые дозы, 57,6% – первые бустерные дозы, 3,4% – вторые бустерные дозы.
Также за прошедшую неделю:
- госпитализировано – 3 868 человек,
- летальных исходов – 44,
- поправилось - 7 964 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 5 072 533 человека,
- поправилось - 4 935 472 человека,
- летальных исходов – 108 885,
- проведены тестирования (методом ПЦР и экспресс) – 31 663 994.
С начала вакцинальной кампании привито 16038746 человек, из них две дозы получили 15295160 человек, первую бустерную дозу - 2009824 человека, вторую бустерную дозу - 16795 человек.
"Важно, что около 744 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,3 млн. – первую бустерную дозу. Именно поэтому напоминаем о необходимости защитить себя перед традиционным ростом количества случаев заболевания. Ведь вакцинация – это единственный эффективный способ уменьшить риски госпитализации и смерти в результате коронавирусной болезни", - добавляют в Минздраве.
Список пунктов и центров – по ссылке .
- Напомним, в Украине до середины сентября, вероятно, разрешат вторую бустерную прививку от коронавируса всем гражданам
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