В Украине от COVID-19 умерло более 87 тыс. человек, за сутки - 525 смертей и 13 531 новое заражение

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 1 декабря было зарегистрировано 13 531 новый случай COVID-19 (в том числе 1346 детей и 240 медработников), 23 535 пациентов выздоровели, 525 человек умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1418;

Винницкая область – 568;

Волынская область – 647;

Днепропетровская область – 682;

Донецкая область – 803;

Житомирская область – 743;

Закарпатская область – 496;

Запорожская область – 709;

Ивано-Франковская область – 623;

Киевская область – 640;

Кировоградская область – 183;

Луганская область – 169;

Львовская область – 729;

Николаевская область – 424;

Одесская область – 418;

Полтавская область – 677;

Ровенская область – 461;

Сумская область – 371;

Тернопольская область – 310;

Харьковская область – 501;

Херсонская область – 150;

Хмельницкая область – 594;

Черкасская область – 493;

Черновицкая область – 164;

Черниговская область – 558.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.