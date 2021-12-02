В Украине от COVID-19 умерло более 87 тыс. человек, за сутки - 525 смертей и 13 531 новое заражение
По состоянию на утро 2 декабря в Украине зафиксировано 3 463 872 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 87 057 – летальные, 2 995 727 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 1 декабря было зарегистрировано 13 531 новый случай COVID-19 (в том числе 1346 детей и 240 медработников), 23 535 пациентов выздоровели, 525 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1418;
- Винницкая область – 568;
- Волынская область – 647;
- Днепропетровская область – 682;
- Донецкая область – 803;
- Житомирская область – 743;
- Закарпатская область – 496;
- Запорожская область – 709;
- Ивано-Франковская область – 623;
- Киевская область – 640;
- Кировоградская область – 183;
- Луганская область – 169;
- Львовская область – 729;
- Николаевская область – 424;
- Одесская область – 418;
- Полтавская область – 677;
- Ровенская область – 461;
- Сумская область – 371;
- Тернопольская область – 310;
- Харьковская область – 501;
- Херсонская область – 150;
- Хмельницкая область – 594;
- Черкасская область – 493;
- Черновицкая область – 164;
- Черниговская область – 558.
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