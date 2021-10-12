В Украине от COVID-19 умерло более 59 тыс. человек, в течение суток - 352 смерти и 11996 новых заражений
По состоянию на утро 12 октября в Украине зафиксировано 2562085 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 59 052 - летальные, 2297899 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 11 октября были зарегистрировано 11996 новых случаев COVID-19 (в том числе 863 ребенка и 78 медработников), 352 человека погибли, 5419 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 628 случаев;
- Винницкая область - 121 случай;
- Волынская область - 322 случая;
- Днепропетровская область - 856 случаев;
- Донецкая область - 607 случаев;
- Житомирская область - 155 случаев;
- Закарпатская область - 139 случаев;
- Запорожская область - 715 случаев;
- Ивано-Франковская область - 172 случая;
- Киевская область - 512 случаев;
- Кировоградская область - 53 случая;
- Луганская область - 548 случаев;
- Львовская область - 978 случаев;
- Николаевская область - 184 случая;
- Одесская область - 816 случаев;
- Полтавская область - 669 случаев;
- Ровенская область - 492 случая;
- Сумская область - 449 случаев;
- Тернопольская область - 162 случая;
- Харьковская область - 1502 случая;
- Херсонская область - 350 случаев;
- Хмельницкая область - 227 случаев;
- Черкасская область - 532 случая;
- Черновицкая область - 560 случаев;
- Черниговская область - 247 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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