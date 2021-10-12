В Украине от COVID-19 умерло более 59 тыс. человек, в течение суток - 352 смерти и 11996 новых заражений

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 11 октября были зарегистрировано 11996 новых случаев COVID-19 (в том числе 863 ребенка и 78 медработников), 352 человека погибли, 5419 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 628 случаев;

Винницкая область - 121 случай;

Волынская область - 322 случая;

Днепропетровская область - 856 случаев;

Донецкая область - 607 случаев;

Житомирская область - 155 случаев;

Закарпатская область - 139 случаев;

Запорожская область - 715 случаев;

Ивано-Франковская область - 172 случая;

Киевская область - 512 случаев;

Кировоградская область - 53 случая;

Луганская область - 548 случаев;

Львовская область - 978 случаев;

Николаевская область - 184 случая;

Одесская область - 816 случаев;

Полтавская область - 669 случаев;

Ровенская область - 492 случая;

Сумская область - 449 случаев;

Тернопольская область - 162 случая;

Харьковская область - 1502 случая;

Херсонская область - 350 случаев;

Хмельницкая область - 227 случаев;

Черкасская область - 532 случая;

Черновицкая область - 560 случаев;

Черниговская область - 247 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) и Запорожской (715) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.