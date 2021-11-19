В Украине от COVID-19 умерли более 80 тыс. человек, за сутки - 725 смертей и 20 050 новых заражений

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 18 ноября было зарегистрировано 20 050 новых случаев COVID-19 (в том числе 1555 детей и 331 медработник), 22 304 пациента выздоровели, 725 человек умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1782 случая;

Винницкая область – 973 случая;

Волынская область – 589 случаев;

Днепропетровская область – 1943 случая;

Донецкая область – 1057 случаев;

Житомирская область – 509 случаев;

Закарпатская область – 514 случаев;

Запорожская область – 1187 случаев;

Ивано-Франковская область – 838 случаев;

Киевская область – 945 случаев;

Кировоградская область – 241 случай;

Луганская область – 278 случаев;

Львовская область – 1017 случаев;

Николаевская область – 909 случаев;

Одесская область – 916 случаев;

Полтавская область – 1050 случаев;

Ривненская область – 782 случая;

Сумская область – 662 случая;

Тернопольская область – 396 случаев;

Харьковская область – 726 случаев;

Херсонская область – 308 случаев;

Хмельницкая область – 818 случаев;

Черкасская область – 681 случай;

Черновицкая область – 237 случаев;

Черниговская область – 692 случая.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1782), Днепропетровской (1943), Запорожской (1187), Донецкой (1057) и Полтавской (1050) областях", - говорится в сообщении.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.