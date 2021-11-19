В Украине от COVID-19 умерли более 80 тыс. человек, за сутки - 725 смертей и 20 050 новых заражений
По состоянию на утро 19 ноября в Украине зафиксировано 3 304 058 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 80 231 - летальные, 2 726 521 человек выздоровел
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 18 ноября было зарегистрировано 20 050 новых случаев COVID-19 (в том числе 1555 детей и 331 медработник), 22 304 пациента выздоровели, 725 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1782 случая;
- Винницкая область – 973 случая;
- Волынская область – 589 случаев;
- Днепропетровская область – 1943 случая;
- Донецкая область – 1057 случаев;
- Житомирская область – 509 случаев;
- Закарпатская область – 514 случаев;
- Запорожская область – 1187 случаев;
- Ивано-Франковская область – 838 случаев;
- Киевская область – 945 случаев;
- Кировоградская область – 241 случай;
- Луганская область – 278 случаев;
- Львовская область – 1017 случаев;
- Николаевская область – 909 случаев;
- Одесская область – 916 случаев;
- Полтавская область – 1050 случаев;
- Ривненская область – 782 случая;
- Сумская область – 662 случая;
- Тернопольская область – 396 случаев;
- Харьковская область – 726 случаев;
- Херсонская область – 308 случаев;
- Хмельницкая область – 818 случаев;
- Черкасская область – 681 случай;
- Черновицкая область – 237 случаев;
- Черниговская область – 692 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.39
Покупка 26.39Продажа 26.65
-
EUR
Покупка 29.86Продажа 30.28
- Актуальное
- Важное