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В Украине от COVID-19 умерли более 80 тыс. человек, за сутки - 725 смертей и 20 050 новых заражений

19 ноября, 2021 пятница
08:29
Общество

По состоянию на утро 19 ноября в Украине зафиксировано 3 304 058 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 80 231 - летальные, 2 726 521 человек выздоровел

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

За сутки 18 ноября было зарегистрировано 20 050 новых случаев COVID-19 (в том числе 1555 детей и 331 медработник), 22 304 пациента выздоровели, 725 человек умерли.

В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев – 1782 случая;
  • Винницкая область – 973 случая;
  • Волынская область – 589 случаев;
  • Днепропетровская область – 1943 случая;
  • Донецкая область – 1057 случаев;
  • Житомирская область – 509 случаев;
  • Закарпатская область – 514 случаев;
  • Запорожская область – 1187 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 838 случаев;
  • Киевская область – 945 случаев;
  • Кировоградская область – 241 случай;
  • Луганская область – 278 случаев;
  • Львовская область – 1017 случаев;
  • Николаевская область – 909 случаев;
  • Одесская область – 916 случаев;
  • Полтавская область – 1050 случаев;
  • Ривненская область – 782 случая;
  • Сумская область – 662 случая;
  • Тернопольская область – 396 случаев;
  • Харьковская область – 726 случаев;
  • Херсонская область – 308 случаев;
  • Хмельницкая область – 818 случаев;
  • Черкасская область – 681 случай;
  • Черновицкая область – 237 случаев;
  • Черниговская область – 692 случая.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1782), Днепропетровской (1943), Запорожской (1187), Донецкой (1057) и Полтавской (1050) областях", - говорится в сообщении.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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