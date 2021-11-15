В Украине от COVID-19 умерли более 77 тыс. человек, за сутки - 442 летальных исхода
По состоянию на утро 15 ноября в Украине зафиксировано 3 228 441 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 77 147 - летальные, 2 642 459 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 14 ноября было зарегистрировано 10 802 новых случая COVID-19 (в том числе 764 ребенка и 132 медработника), 11 219 пациентов выздоровели, 442 человека умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 449 случаев;
- Винницкая область – 608 случаев;
- Волынская область – 359 случаев;
- Днепропетровская область – 987 случаев;
- Донецкая область – 542 случая;
- Житомирская область – 380 случаев;
- Закарпатская область – 191 случай;
- Запорожская область – 737 случаев;
- Ивано-Франковская область – 305 случаев;
- Киевская область – 420 случаев;
- Кировоградская область – 91 случай;
- Луганская область – 49 случаев;
- Львовская область – 537 случаев;
- Николаевская область – 844 случая;
- Одесская область – 901 случай;
- Полтавская область – 559 случаев;
- Ривненская область – 184 случая;
- Сумская область – 306 случаев;
- Тернопольская область – 224 случая;
- Харьковская область – 829 случаев;
- Херсонская область – 135 случаев;
- Хмельницкая область – 314 случаев;
- Черкасская область – 359 случаев;
- Черновицкая область – 159 случаев;
- Черниговская область – 333 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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