В Украине от COVID-19 умерли более 77 тыс. человек, за сутки - 442 летальных исхода

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 14 ноября было зарегистрировано 10 802 новых случая COVID-19 (в том числе 764 ребенка и 132 медработника), 11 219 пациентов выздоровели, 442 человека умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 449 случаев;

Винницкая область – 608 случаев;

Волынская область – 359 случаев;

Днепропетровская область – 987 случаев;

Донецкая область – 542 случая;

Житомирская область – 380 случаев;

Закарпатская область – 191 случай;

Запорожская область – 737 случаев;

Ивано-Франковская область – 305 случаев;

Киевская область – 420 случаев;

Кировоградская область – 91 случай;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 537 случаев;

Николаевская область – 844 случая;

Одесская область – 901 случай;

Полтавская область – 559 случаев;

Ривненская область – 184 случая;

Сумская область – 306 случаев;

Тернопольская область – 224 случая;

Харьковская область – 829 случаев;

Херсонская область – 135 случаев;

Хмельницкая область – 314 случаев;

Черкасская область – 359 случаев;

Черновицкая область – 159 случаев;

Черниговская область – 333 случая.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.