В Украине от COVID-19 полностью вакцинированы 12 457 651 человек, - Минздрав
По состоянию на утро 13 декабря полный курс вакцинации против коронавируса прошел 12 457 651 человек
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В воскресенье, 12 декабря, прививку от COVID-19 сделал 53 291 человек. При этом первую дозу получил 16 551 человек, завершили вакцинацию 36 740 человек.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 131 445 человек. Из них первую дозу получили 14 131 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 457 651 человек.
Всего в Украине сделано 26 589 094 прививок от коронавируса.
- Напомним, по состоянию на утро 13 декабря в Украине зафиксировано 3 563 165 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 91 215 - летальные.
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