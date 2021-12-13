В Украине от COVID-19 полностью вакцинированы 12 457 651 человек, - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



В воскресенье, 12 декабря, прививку от COVID-19 сделал 53 291 человек. При этом первую дозу получил 16 551 человек, завершили вакцинацию 36 740 человек.



С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 131 445 человек. Из них первую дозу получили 14 131 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 457 651 человек.



Всего в Украине сделано 26 589 094 прививок от коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро 13 декабря в Украине зафиксировано 3 563 165 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 91 215 - летальные.