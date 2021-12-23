В Украине от COVID-19 полностью вакцинировано 13 219 547 человек, дополнительную дозу ввели 596 гражданам
По состоянию на четверг, 23 декабря, в Украине 13 219 547 человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
Всего с начала вакцинальной кампании привили 14500520 украинцев, из них первую дозу получили - 14500518 человек.
Кроме того, дополнительные прививки получили 596 граждан.
В среду, 22 декабря, от коронавируса вакцинировали 117 443 человека. Из них первую прививку сделал 39 071 человек, полностью иммунизировано 78 101 человек. Дополнительную дозу ввели лицу.
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