В Украине от COVID-19 полностью вакцинировано 13 141 446 человек, дополнительные прививки получили 325 граждан

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



Всего с начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек.



Кроме того, дополнительные прививки от COVID-19 сделали 325 человек.



Всего за время вакцинальной кампании сделано 27 603 218 прививок и проведено 16 566 449 ПЦР-тестирований.



Во вторник, 21 декабря, от коронавируса было вакцинировано 119 129 человек. Из них первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969 человек. Дополнительные прививки получили 154 человека.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb