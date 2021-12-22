В Украине от COVID-19 полностью вакцинировано 13 141 446 человек, дополнительные прививки получили 325 граждан
По состоянию на среду, 22 декабря, в Украине 13141446 человек получили полный курс вакцинации против коронавируса
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
Всего с начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек.
Кроме того, дополнительные прививки от COVID-19 сделали 325 человек.
Всего за время вакцинальной кампании сделано 27 603 218 прививок и проведено 16 566 449 ПЦР-тестирований.
Во вторник, 21 декабря, от коронавируса было вакцинировано 119 129 человек. Из них первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969 человек. Дополнительные прививки получили 154 человека.
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