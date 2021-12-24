В Украине от COVID-19 полностью вакцинировались 13 296 090 человек, дополнительную прививку получили 1 389 украинцев
По состоянию на четверг, 23 декабря, в Украине 13 296 090 человек полностью вакцинировались от коронавируса
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
Всего с начала вакцинальной кампании COVID-прививки получили 14 537 066 человек, из них первую дозу ввели 14 537 064 гражданам.
Кроме того, дополнительные прививки сделали 1 389 украинцев.
В среду, 22 декабря, от коронавируса вакцинировали 113 882 человека. Из них первую дозу ввели 36 546 особам, полностью иммунизированы 76 543 человека. Дополнительную дозу ввели 793 украинцам.
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