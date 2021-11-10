В Украине осудили экс-директора "Чернобыльского спецкомбината": злоупотреблял служебным положением
Антикоррупционный суд 10 ноября вынес приговор бывшему директору ДСП "Чернобыльский спецкомбинат"
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) .
Подсудимый признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).
Экс-директора комбината заключат в тюрьму на 3,5 года с лишением права занимать определенные должности на предприятиях, в учреждениях, организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года. Также с него взыскат штраф в размере 17 тыс. грн.
Кроме того, суд удовлетворил иск о компенсации ущерба, причиненного в результате злоупотребления, а именно 1030587 грн.
- Напомним, директор "Чернобыльского спецкомбината" в 2016 году подписал соглашения о поставках топлива с победителем аукциона – частным предприятием. Однако затем, вопреки закону, подписал дополнительные соглашения об увеличении цены товара. При этом директор знал об отсутствии документального подтверждения увеличения цены на товар как основания для повышения закупочной цены горючего. Цены за горючее выросли, а его количество уменьшилось. За счет чего частное предприятие получило деньги за поставку топлива. Злоупотребление экс-директора нанесли ущерб ДСП "Чернобыльский спецкомбинат" более чем на 1 млн грн.
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