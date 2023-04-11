Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По материалам СБУ тюремные сроки получили 8 боевиков, которые штурмовали Бахмут и разведывали позиции ВСУ в Херсонской области. В украинский плен они попали во время боевых столкновений на восточном и южном фронтах.

Отмечается, что среди осужденных - помощник гранатометчика так называемого "батальона привидения". С 2014 г. он воевал против сил АТО, а после полномасштабного вторжения штурмовал города в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, тюремные сроки получили двое боевиков-россиян. Вместе с другими оккупантами они дежурили на российских блокпостах в захваченных городах Донбасса, проводили артобстрелы позиций украинских войск на территории региона.

Еще у одного злоумышленника была задача выявлять беспилотные летательные аппараты Сил обороны на временно оккупированной территории Луганщины.

"К 15 годам заключения также приговорен боевик, который в начале полномасштабного вторжения находился в тюрьме на территории временно захваченной части Донбасса. Впоследствии захватчики предложили ему амнистию. В течение 20 дней бывший узник участвовал в штурме Бахмута , – говорится в сообщении.

Также на Полтавщине по материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорены два жителя Горловки, которые накануне 24 февраля прошлого года добровольно вступили в ряды оккупантов. Позже они участвовали в штурме населенных пунктов Донбасса.