В Украине осудили 8 боевиков, которые штурмовали Бахмут и разведывали позиции ВСУ в Херсонской области
Восьми боевикам оккупационной армии назначены от 8 до 15 лет заключения. Среди них – украинцы, перешедшие на сторону врага с началом полномасштабного вторжения
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По материалам СБУ тюремные сроки получили 8 боевиков, которые штурмовали Бахмут и разведывали позиции ВСУ в Херсонской области. В украинский плен они попали во время боевых столкновений на восточном и южном фронтах.
Отмечается, что среди осужденных - помощник гранатометчика так называемого "батальона привидения". С 2014 г. он воевал против сил АТО, а после полномасштабного вторжения штурмовал города в Донецкой и Луганской областях.
Кроме того, тюремные сроки получили двое боевиков-россиян. Вместе с другими оккупантами они дежурили на российских блокпостах в захваченных городах Донбасса, проводили артобстрелы позиций украинских войск на территории региона.
Еще у одного злоумышленника была задача выявлять беспилотные летательные аппараты Сил обороны на временно оккупированной территории Луганщины.
"К 15 годам заключения также приговорен боевик, который в начале полномасштабного вторжения находился в тюрьме на территории временно захваченной части Донбасса. Впоследствии захватчики предложили ему амнистию. В течение 20 дней бывший узник участвовал в штурме Бахмута , – говорится в сообщении.
Также на Полтавщине по материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорены два жителя Горловки, которые накануне 24 февраля прошлого года добровольно вступили в ряды оккупантов. Позже они участвовали в штурме населенных пунктов Донбасса.
- Во вторник, 11 апреля, стало известно, что СБУ задержала двух жителей деоккупированного Волчанска, которые собирали для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны.
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