Обе части расследования о " батальоне Монако" должны ради хайповой цели сыграть на чувствах "пролетариата" к "буржуям", которые присосались к народной крови и пьют. Это как журнал "Крокодил", только в формате видео.

Да, в Украине существует немало богатых людей, которые имеют большие бизнесы и заработали огромные деньги. Да, многие заработали их не совсем честным путем, но они зарабатывали их годами, если не десятилетиями, в стране, в которой жили мы все вместе и принимали правила, по которым она существовала. Само по себе наличие богатых людей не должно нас удивлять и тем более шокировать. Это такие же беженцы просто с огромными деньгами. Если он может жить в Монако — пусть живет.

Лично для меня эти видеоматериалы ценны двумя выводами.

Само по себе наличие богатых людей не должно нас удивлять и тем более шокировать. Это такие же беженцы просто с огромными деньгами. Если он может жить в Монако — пусть живет

Первый – забавный. Люди, которые могут себе купить автомобиль за пару сотен тысяч долларов, приезжают вечером в респектабельное европейское казино в шортах, шлепках и с барсеткой. Они вообще не имеют представления об этикете, образовании и воспитании, потому что их за деньги не купишь. Только автомобили и дома. Это похоже на нашествие варваров, которым деньги предоставили возможность заходить в заведения, когда-то посещавшиеся настоящей аристократией, королями, герцогами и графами. Стоявшей у источников европейской цивилизации.

В Украине острая нехватка элит и где их взять неизвестно. Те, что влиятельны и с деньгами — просто малокультурные кугуты, которые озабочены только личной безопасностью и влиять на страну не имеют ни желания, ни таланта.

Второй – не очень веселый. Эти видео ярко демонстрируют, что в Украине острая нехватка элит и где их взять неизвестно. Те, что влиятельны и с деньгами — просто малокультурные петухи, озабоченные личной безопасностью и на страну влиять не имеют ни желания, ни таланта. Они являются элитой только для себя и продемонстрировать что-либо стране, кроме своих бентли и астонмартинов, не могут.

А те, что с талантами и совестливые, не имеют ресурсов для качественного масштабного влияния на страну и могут разве что написать пару действительно хороших стихов.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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