В Украине остаются обесточенными 856 населенных пунктов, – Энергоатом

Об этом сообщил Энергоатом в Телеграме.



"По состоянию на 15 апреля в Украине остаются обесточенными 856 населенных пунктов, в общей сложности около 702,2 тысячи потребителей. В частности в Донецкой области - более 272 тысяч потребителей, Харьковской - 98 тысяч, Киевской - 141 тысяча, Луганской - 96 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.



Без газа по состоянию на сегодняшний день остаются более 278 тысяч абонентов.



"Самая сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Житомирской, Запорожской, Киевской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях", - отметил Энергоатом.



За минувшие сутки возобновлено электроснабжение более 36,1 тысячи потребителей, газоснабжение восстановлено 6,2 тысячи абонентов.

Напомним, в Луганской области 14 апреля у 27 тыс. абонентов возобновили электроснабжение.

В Вышгородском районе установили понтонную переправу и мост через реку: в Киевской области продолжают восстанавливать инфраструктуру и электроснабжение.