В Украине остаются обесточенными 856 населенных пунктов, – Энергоатом
По состоянию на 15 апреля без света остаются 856 населенных пунктов, больше всего потребителей без электроэнергии – в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях
Об этом сообщил Энергоатом в Телеграме.
"По состоянию на 15 апреля в Украине остаются обесточенными 856 населенных пунктов, в общей сложности около 702,2 тысячи потребителей. В частности в Донецкой области - более 272 тысяч потребителей, Харьковской - 98 тысяч, Киевской - 141 тысяча, Луганской - 96 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.
Без газа по состоянию на сегодняшний день остаются более 278 тысяч абонентов.
"Самая сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Житомирской, Запорожской, Киевской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях", - отметил Энергоатом.
За минувшие сутки возобновлено электроснабжение более 36,1 тысячи потребителей, газоснабжение восстановлено 6,2 тысячи абонентов.
- Напомним, в Луганской области 14 апреля у 27 тыс. абонентов возобновили электроснабжение.
- В Вышгородском районе установили понтонную переправу и мост через реку: в Киевской области продолжают восстанавливать инфраструктуру и электроснабжение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.72
Покупка 29.72Продажа 31.12
-
EUR
Покупка 32.18Продажа 33.84
- Актуальное
- Важное