В Украине "оранжевой" зоне карантина соответствуют семь областей

Об этом свидетельствуют данные МЗ.

По состоянию на утро 4 октября семь областей страны отвечают "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Показатели "оранжевой" зоны имеют:

Житомирская;

Запорожская;

Ровенская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черновицкая.

В этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом. Наихудшая ситуация сейчас в Черновицкой области - 609, на втором месте Харьковская - 433, хотя нормой является не более 75 на 100 тыс. населения.

В свою очередь, уровень COVID-госпитализаций превышен в Запорожской области - 62,5%, Харьковской - 68,6%, Херсонской - 65,4 и Черновицкой 65,6%.

Как известно, уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должен составлять более 50%.

Вместе с тем, в Харьковской облсти наблюдается превышение нормы по загруженности COVID-кроватей с кислородом - 66,4% по сравнению с разрешенными 65%.

За сутки 3 октября в Украине зафиксирован 4821 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей - 448, медработников - 50).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb