В Украине "оранжевой" зоне карантина соответствуют семь областей
Семь областей Украины из-за повышенной динамики госпитализаций по COVID-19, загруженности коек с кислородом и коэффициента выявления случаев инфицирования отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности
Об этом свидетельствуют данные МЗ.
По состоянию на утро 4 октября семь областей страны отвечают "оранжевой" зоне адаптивного карантина.
Показатели "оранжевой" зоны имеют:
- Житомирская;
- Запорожская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черновицкая.
В этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом. Наихудшая ситуация сейчас в Черновицкой области - 609, на втором месте Харьковская - 433, хотя нормой является не более 75 на 100 тыс. населения.
В свою очередь, уровень COVID-госпитализаций превышен в Запорожской области - 62,5%, Харьковской - 68,6%, Херсонской - 65,4 и Черновицкой 65,6%.
Как известно, уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должен составлять более 50%.
Вместе с тем, в Харьковской облсти наблюдается превышение нормы по загруженности COVID-кроватей с кислородом - 66,4% по сравнению с разрешенными 65%.
- За сутки 3 октября в Украине зафиксирован 4821 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей - 448, медработников - 50).
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