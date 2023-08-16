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В Украине опровергли фейк о том, что украинцы готовы ехать на Олимпийские игры с россиянами и белорусами

16 августа, 2023 среда
09:43
Война с Россией

Россияне запустили фейк о том, что Украина вроде бы согласилась участвовать в Олимпиаде-2024 вместе с российскими и белорусскими спортсменами. В Украине опровергли эту информацию

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

Россияне снова извращают слова украинских чиновников, чтобы манипулировать мнением на международной арене.

По словам российских пропагандистов, в частности, ТАСС и RT, министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт якобы заявил о готовности Украины ехать на Олимпийские игры вместе с россиянами и белорусами.

На самом же деле Гутцайт в интервью японскому KYODO NEWS сообщил, что после того, как Международный олимпийский комитет не пригласил РФ и Беларусь на Олимпиаду, Украина приняла решение соревноваться по лицензии на Олимпиаду на всех международных соревнованиях, где нет представителей этих стран под национальными флагами.

Глава Минмолодежьспорта высказался и об атлетах, выступающих в нейтральном статусе.

"Для нас вообще непонятно, кто эти спортсмены, потому что они выступают под нейтральным флагом. Кто это? Что это? Для нас главное, что там не будет флагов и символики России и Беларуси", - заявил он.

Об участии в Олимпийских играх Гутцайт отметил, что украинский флаг должен быть на открытии на соревнованиях.

"Наши спортсмены будут представлять государство, чтобы в мире все видели, что Украина есть, была и будет. Если Российская Федерация и Беларусь будут участвовать под своим флагом – мы не будем участвовать в этой Олимпиаде", – подчеркнул министр молодежи и спорта.

Кроме того, Национальный олимпийский комитет Украины опубликовал отдельное заявление, в котором зафиксировано, что мир в Украине не подлежит обсуждению. Там твердо убеждены, что Олимпийские игры "не должны быть платформой для отбеливания или легитимизации действий, полностью противоречащих этим ценностям".

В заявлении НОК также указывается, что окончательное решение об участии Украины в Олимпийских играх 2024 года не принято.

"Национальный олимпийский комитет Украины продолжает консультации с субъектами олимпийского движения по вопросу участия сборной команды Украины в Олимпийских играх при условии допуска к ним представителей из стран-агрессорок", - говорится в сообщении.

фейк, Олімпійські ігри, росіяни, білоруси

Фото: SPRAVDI

Что известно об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры. По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкоте Олимпиады-2024, от президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, "не соответствует миссии МОК".

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее клеветой.

Президент МОК Томас Бах заявил , что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека.

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.

22 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала МОК не допускать спортсменов из Беларуси и РФ к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году даже под нейтральным флагом.

26 июля национальные олимпийские комитеты РФ и Белоруссии не получили от МОК приглашения к участию в летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, разрешивший украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе, а не под своими флагами. Таким образом, Украина отказалась от бойкота турниров, где атлеты из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе.

Верховная Рада на заседании 10 августа обратилась к лидерам и парламентам иностранных государств с просьбой запретить въезд российским и белорусским спортсменам.

Впоследствии министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил , что Украина выступит на Олимпиаде-2024, даже при участии в Играх россиян и белорусов в нейтральном статусе.

Спорт
Украина
Россия
Белорусь
Олімпіада-2024
фейк
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