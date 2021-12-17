В Украине определили книгу года по версии BBC: победителем стал ветеран АТО Артем Чех с романом "Кто ты такой?"

Об этом сообщает BBC Украина.

"Книгой года BBC-2021" стал роман "Кто ты такой?" Артема Чеха, издательство Меридиан Черновцы", - говорится в сообщении.

В романе описывается период 90-х годов, а основной вопрос произведения - "Кто я такой?" - подчеркивает поиски человека себя и своего "я".

Артем Чех с мая 2015-го по июль 2016 года был солдатом Вооруженных сил Украины, служил на должностях старшего стрелка и наводчика БТР.

Как сообщает издание, победитель конкурса получит вознаграждение в размере 1000 фунтов в гривневом эквиваленте.

Кроме того, премию в номинации "Книга года ВВС-Эсеистика-2021" получил сборник эссе Андрея Содоморы "О чем писать…".

А в номинации "Детская книга года BBC-2021" победил Петр Яценко с произведением "Союз Советских вещей".

В жюри конкурса вошли профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вера Агеева, телеведущий Вадим Карпьяк, писательница Светлана Пыркало, блогер Виталий Чепинога и главная редактор BBC News Украина Марта Шокало.