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В Украине определили книгу года по версии BBC: победителем стал ветеран АТО Артем Чех с романом "Кто ты такой?"

17 декабря, 2021 пятница
21:53
Культура

В пятницу, 17 декабря, BBC News Украина объявила победителей премии "Книга года BBC-2021"

Об этом сообщает BBC Украина.

"Книгой года BBC-2021" стал роман "Кто ты такой?" Артема Чеха, издательство Меридиан Черновцы", - говорится в сообщении.

В романе описывается период 90-х годов, а основной вопрос произведения - "Кто я такой?" - подчеркивает поиски человека себя и своего "я".

Артем Чех с мая 2015-го по июль 2016 года был солдатом Вооруженных сил Украины, служил на должностях старшего стрелка и наводчика БТР.

Как сообщает издание, победитель конкурса получит вознаграждение в размере 1000 фунтов в гривневом эквиваленте.

Кроме того, премию в номинации "Книга года ВВС-Эсеистика-2021" получил сборник эссе Андрея Содоморы "О чем писать…".

А в номинации "Детская книга года BBC-2021" победил Петр Яценко с произведением "Союз Советских вещей".

В жюри конкурса вошли профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вера Агеева, телеведущий Вадим Карпьяк, писательница Светлана Пыркало, блогер Виталий Чепинога и главная редактор BBC News Украина Марта Шокало.

  • Напомним, в прошлом году Книгой года BBC-2020 стала книга автора Сергей Сергеевич SAIGON "Юпак", в номинации эссеистики победила "Планета полынь" Оксаны Забужко, а детской книгой года стала "Мед и паштет. Фантастические ветрогоны" автора Ульяны Чубы.

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